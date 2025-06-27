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В Улан-Удэ лихач выехал на трамвайные пути, скрываясь от полицейских - РИА Новости, 27.06.2025
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06:42 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ulan-ude-2025705389.html
В Улан-Удэ лихач выехал на трамвайные пути, скрываясь от полицейских
В Улан-Удэ лихач выехал на трамвайные пути, скрываясь от полицейских - РИА Новости, 27.06.2025
В Улан-Удэ лихач выехал на трамвайные пути, скрываясь от полицейских
Двадцатилетний лихач без прав за рулем автомобиля со снятыми номерами выехал на трамвайные пути в Улан-Удэ, скрываясь от полицейских, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T06:42:00+03:00
2025-06-27T06:42:00+03:00
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 27 июн - РИА Новости. Двадцатилетний лихач без прав за рулем автомобиля со снятыми номерами выехал на трамвайные пути в Улан-Удэ, скрываясь от полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканской ГИБДД. Видео инцидента появилось в соцсетях утром в пятницу. На кадрах видно, как легковой автомобиль мчится по трамвайным путям, справа от него едет патруль ГИБДД. В какой-то момент легковушка чуть не врезается во встречный трамвай и спустя несколько метров останавливается. "Сотрудники госавтоинспекции на улице Борсоева города Улан-Удэ обратили внимание на автомобиль Toyota Mark II, который ехал без государственных регистрационных знаков. Законное требование сотрудников об остановке водитель проигнорировал. В ходе непродолжительного преследования на улице Балтахинова в районе дома №17 данное транспортное средство было остановлено. За рулем находился 20-летний водитель, права управления не имеет", - рассказал агентству представитель пресс-службы. Он отметил, что госномера на автомобиль находились в салоне авто. Сейчас машину увезли на спецстоянку. Ведется расследование. Комитет по транспорту сообщал, что из-за инцидента примерно на полчаса останавливалось движение трамваев по маршруту 2, 4 и 8.
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происшествия, улан-удэ, гибдд мвд рф
Происшествия, Улан-Удэ, ГИБДД МВД РФ
В Улан-Удэ лихач выехал на трамвайные пути, скрываясь от полицейских

В Улан-Удэ лихач без прав выехал на трамвайные пути, скрываясь от полицейских

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 27 июн - РИА Новости. Двадцатилетний лихач без прав за рулем автомобиля со снятыми номерами выехал на трамвайные пути в Улан-Удэ, скрываясь от полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканской ГИБДД.
Видео инцидента появилось в соцсетях утром в пятницу. На кадрах видно, как легковой автомобиль мчится по трамвайным путям, справа от него едет патруль ГИБДД. В какой-то момент легковушка чуть не врезается во встречный трамвай и спустя несколько метров останавливается.
"Сотрудники госавтоинспекции на улице Борсоева города Улан-Удэ обратили внимание на автомобиль Toyota Mark II, который ехал без государственных регистрационных знаков. Законное требование сотрудников об остановке водитель проигнорировал. В ходе непродолжительного преследования на улице Балтахинова в районе дома №17 данное транспортное средство было остановлено. За рулем находился 20-летний водитель, права управления не имеет", - рассказал агентству представитель пресс-службы.
Он отметил, что госномера на автомобиль находились в салоне авто. Сейчас машину увезли на спецстоянку. Ведется расследование.
Комитет по транспорту сообщал, что из-за инцидента примерно на полчаса останавливалось движение трамваев по маршруту 2, 4 и 8.
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ПроисшествияУлан-УдэГИБДД МВД РФ
 
 
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