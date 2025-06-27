Рейтинг@Mail.ru
Командир батальона ВСУ подделывал документы об участии подчиненных в боях - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025874033.html
Командир батальона ВСУ подделывал документы об участии подчиненных в боях
Командир батальона ВСУ подделывал документы об участии подчиненных в боях - РИА Новости, 27.06.2025
Командир батальона ВСУ подделывал документы об участии подчиненных в боях
Командир батальона одной из воинских частей ВСУ на востоке Украины подделывал документы об участии своих подчиненных в боевых действиях, которые на самом деле... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:34:00+03:00
2025-06-27T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/27/1556882773_0:293:3088:2030_1920x0_80_0_0_d134cc53498705daa7990c6f6f537452.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Командир батальона одной из воинских частей ВСУ на востоке Украины подделывал документы об участии своих подчиненных в боевых действиях, которые на самом деле находились в тылу, сообщило в пятницу государственное бюро расследований страны. "Должностному лицу предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, внесении ложных сведений в официальные документы и выдаче заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным государственного бюро расследований Украины, командир батальона одной из воинских частей, расположенной в подконтрольной ВСУ части ДНР, организовал незаконную выплату боевых надбавок нескольким военнослужащим батальона за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий. Общая сумма безосновательно выплаченного дополнительного вознаграждения составляет почти 1 миллион гривен (24 тысячи долларов).
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992832027.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/27/1556882773_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_078946786abaab0f87b2784d198dd6c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Командир батальона ВСУ подделывал документы об участии подчиненных в боях

На Украине командира батальона обвинили в подделке документов об участии в боях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственное бюро расследований Украины
Государственное бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственное бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Командир батальона одной из воинских частей ВСУ на востоке Украины подделывал документы об участии своих подчиненных в боевых действиях, которые на самом деле находились в тылу, сообщило в пятницу государственное бюро расследований страны.
"Должностному лицу предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, внесении ложных сведений в официальные документы и выдаче заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным государственного бюро расследований Украины, командир батальона одной из воинских частей, расположенной в подконтрольной ВСУ части ДНР, организовал незаконную выплату боевых надбавок нескольким военнослужащим батальона за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий. Общая сумма безосновательно выплаченного дополнительного вознаграждения составляет почти 1 миллион гривен (24 тысячи долларов).
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
На Украине задержали командира скандальной роты, обученной во Франции
8 января, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала