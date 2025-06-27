https://ria.ru/20250627/ukraina-2025874033.html

Командир батальона ВСУ подделывал документы об участии подчиненных в боях

Командир батальона ВСУ подделывал документы об участии подчиненных в боях - РИА Новости, 27.06.2025

Командир батальона ВСУ подделывал документы об участии подчиненных в боях

Командир батальона одной из воинских частей ВСУ на востоке Украины подделывал документы об участии своих подчиненных в боевых действиях, которые на самом деле... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:34:00+03:00

2025-06-27T16:34:00+03:00

2025-06-27T16:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/27/1556882773_0:293:3088:2030_1920x0_80_0_0_d134cc53498705daa7990c6f6f537452.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Командир батальона одной из воинских частей ВСУ на востоке Украины подделывал документы об участии своих подчиненных в боевых действиях, которые на самом деле находились в тылу, сообщило в пятницу государственное бюро расследований страны. "Должностному лицу предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, внесении ложных сведений в официальные документы и выдаче заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным государственного бюро расследований Украины, командир батальона одной из воинских частей, расположенной в подконтрольной ВСУ части ДНР, организовал незаконную выплату боевых надбавок нескольким военнослужащим батальона за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий. Общая сумма безосновательно выплаченного дополнительного вознаграждения составляет почти 1 миллион гривен (24 тысячи долларов).

https://ria.ru/20250108/ukraina-1992832027.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины