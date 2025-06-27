https://ria.ru/20250627/ukraina-2025874033.html
Командир батальона ВСУ подделывал документы об участии подчиненных в боях
Командир батальона ВСУ подделывал документы об участии подчиненных в боях - РИА Новости, 27.06.2025
Командир батальона ВСУ подделывал документы об участии подчиненных в боях
Командир батальона одной из воинских частей ВСУ на востоке Украины подделывал документы об участии своих подчиненных в боевых действиях, которые на самом деле... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:34:00+03:00
2025-06-27T16:34:00+03:00
2025-06-27T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/27/1556882773_0:293:3088:2030_1920x0_80_0_0_d134cc53498705daa7990c6f6f537452.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Командир батальона одной из воинских частей ВСУ на востоке Украины подделывал документы об участии своих подчиненных в боевых действиях, которые на самом деле находились в тылу, сообщило в пятницу государственное бюро расследований страны. "Должностному лицу предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, внесении ложных сведений в официальные документы и выдаче заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным государственного бюро расследований Украины, командир батальона одной из воинских частей, расположенной в подконтрольной ВСУ части ДНР, организовал незаконную выплату боевых надбавок нескольким военнослужащим батальона за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий. Общая сумма безосновательно выплаченного дополнительного вознаграждения составляет почти 1 миллион гривен (24 тысячи долларов).
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992832027.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/27/1556882773_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_078946786abaab0f87b2784d198dd6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Командир батальона ВСУ подделывал документы об участии подчиненных в боях
На Украине командира батальона обвинили в подделке документов об участии в боях