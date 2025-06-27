https://ria.ru/20250627/ukraina-2025728997.html

На Украине потребовали отстранить от должности бежавшего вице-премьера

На Украине потребовали отстранить от должности бежавшего вице-премьера - РИА Новости, 27.06.2025

На Украине потребовали отстранить от должности бежавшего вице-премьера

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины требует отстранить от должности вице-премьера Украины... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T09:45:00+03:00

2025-06-27T09:45:00+03:00

2025-06-27T10:53:00+03:00

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александр дубинский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины требует отстранить от должности вице-премьера Украины Алексея Чернышова, который, предположительно, бежал с Украины, но позже вернулся в страну, сообщила пресс-служба НАБУ.Чернышов заявил о своем возвращении в страну 22 июня, однако не смог появиться на первом заседании по своему делу. Только в пятницу украинские СМИ опубликовали фотографии вице-премьера из зала суда, подтверждающие его возвращение."НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему Вице-премьеру Украины, ранее занимавшему должность Министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов - ред.). НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего вице-премьера от должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.В июне украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, ранее национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза. Позднее украинские СМИ сообщили, что семья Чернышева также покинула страну.Позднее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что с Украины также сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025607176.html

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025005689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, австрия, владимир зеленский, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины