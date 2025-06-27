На Украине потребовали отстранить от должности бежавшего вице-премьера
НАБУ требует отстранить от должности бежавшего с Украины вице-премьера Чернышова
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины требует отстранить от должности вице-премьера Украины Алексея Чернышова, который, предположительно, бежал с Украины, но позже вернулся в страну, сообщила пресс-служба НАБУ.
Чернышов заявил о своем возвращении в страну 22 июня, однако не смог появиться на первом заседании по своему делу. Только в пятницу украинские СМИ опубликовали фотографии вице-премьера из зала суда, подтверждающие его возвращение.
"НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему Вице-премьеру Украины, ранее занимавшему должность Министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов - ред.). НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего вице-премьера от должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
В июне украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, ранее национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза. Позднее украинские СМИ сообщили, что семья Чернышева также покинула страну.
Позднее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что с Украины также сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.
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