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Осталось две недели: за спиной у Зеленского зреет переворот

Осталось две недели: за спиной у Зеленского зреет переворот - РИА Новости, 27.06.2025

Осталось две недели: за спиной у Зеленского зреет переворот

Премьер-министр Денис Шмыгаль покинет пост до конца лета. Об этом сообщают сразу несколько депутатов Верховной рады. Украинские медиа считают, что за грядущей... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:00:00+03:00

2025-06-27T08:00:00+03:00

2025-06-27T08:03:00+03:00

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"голос"

верховная рада украины

европейская солидарность

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Премьер-министр Денис Шмыгаль покинет пост до конца лета. Об этом сообщают сразу несколько депутатов Верховной рады. Украинские медиа считают, что за грядущей отставкой стоит глава офиса президента Андрей Ермак, который все больше концентрирует власть в своих руках. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.Попытка номер шестьПервым об отставке премьера рассказал депутат Верховной рады, бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. По его словам, он лично инициирует процедуру."Здесь нет политики. Это шаг, который без преувеличения будет спасительным для нашего государства. Потому что, если дальше эти невежды будут работать в кабмине, мы просто все потеряем", — заявил Разумков. Вместе с тем политик подчеркнул: если премьер решит самостоятельно подать в отставку, это сэкономит время, которое затем понадобится для формирования нового правительства.Впрочем, распустить кабинет министров в любом случае не удастся — во время военного положения нельзя прекращать полномочия органов государственной власти. Правда, в закон можно внести правки, о чем уже рассказал депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он же сообщил, что роспуска правительства добивается администрация Зеленского."Есть у власти традиция: "каждое лето увольнять Шмыгаля". Без преувеличения, эта попытка была летом 2020-го, 21-го, 22-го, 23-го и особенно активно — 2024 года. Потом, правда, министры менялись, а Шмыгаль нет", — обратил внимание Железняк.По данным нардепа, на то есть несколько причин. Прежде всего, кабинет министров потерял поддержку партии власти, поэтому в случае необходимости Шмыгалю будет тяжело найти достаточное количество голосов депутатов. Также правительство допустило множество провалов в бюджетной сфере. Кроме того, население ждет перемен в правящей элите, и у Зеленского решили пойти по самому простому пути.По мнению Железняка, Шмыгаль может уйти в отставку уже 15 июля — в этот день в Верховной раде должна начаться пленарная неделя. Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, в свою очередь, полагает, что премьера сместят на внеочередной сессии парламента 7-8 июля.Ищите женщину"Прежде всего я хотел бы объяснить, что если бы я решил стопроцентно менять премьер-министра, то сказал бы ему "извините" раньше, чем журналистам. Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю, особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно, и за тот опыт, и просто по-человечески" — так прокомментировал Зеленский слухи об отставке премьера.Тем временем к правительству Шмыгаля накопилось много претензий не только у оппозиции, но и у правоохранительных органов. Следователи допросили вице-премьера Алексея Чернышова, которого подозревают в причастности к коррупционным схемам при строительстве жилого комплекса в 2021-м. Его предполагаемые подельники уже за решеткой. Кроме того, в Верховную раду вызвали министров энергетики и обороны Германа Галущенко и Рустема Умерова. Первого депутаты обвиняют в провале подготовки к отопительному сезону. Второго — в плохом качестве фортификационных сооружений.Галущенко и Умеров в парламент не явились. Кроме того, вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина подозревается в том, что в 2014-м, работая главой одного из подразделений Минюста, потратила 2,5 миллиона гривен (по тем временам около 83 тысяч долларов) на оплату некачественных исследований.Как бы там ни было, следующим премьер-министром, скорее всего, станет действующий вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, считает Железняк. Она близка к главе офиса президента Андрею Ермаку.Гуща событийУкраинский политолог Андрей Золотарев считает, что увольнение Шмыгаля может быть связано только с внутренней политикой."Он максимально незаметен и не обладает политическими амбициями, что делает его удобной фигурой для Зеленского. Но Шмыгаль опирается на поддержку главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии и олигарха Рината Ахметова. Это не устраивает главу офиса президента Украины Андрея Ермака, которому нужна собственная марионетка во главе правительства. Эту роль может исполнить Юлия Свириденко", — заявил одному из украинских медиа Золотарев.Напомним, что ранее СМИ приписывали Ермаку как минимум контроль над МИД Украины. В частности, газета The Washington Post писала, что подведомственный ему офис президента фактически подменил собой министерство.Украинский политический аналитик Дмитрий Спивак отмечает, что слухи о приближающейся отставке Шмыгаля ходили давно, но неделю назад приобрели четкие очертания. По мнению эксперта, не так уж важно, кто именно добивается роспуска правительства, поскольку последние три года премьер вообще ничего не говорил ни о стратегии развития страны, ни о ее приоритетах."Решение об отставке запоздало. В правительстве полный раздрай. Украине нужен премьер, который сможет переформатировать кабинет министров и привлечь инвестиции, чтобы выбраться из экономического хаоса. Если ничего не делать, страну ждет полный крах. Украина не может жить только за счет иностранных вливаний, так как однажды они прекратятся", — подчеркивает Спивак.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов связывает периодические попытки отправить Шмыгаля в отставку с внутриполитической борьбой на Украине. "Политическую конкуренцию никто не отменял. Схватка за пост премьер-министра — одно из ее проявлений. Шмыгаль полностью устраивает Зеленского, но это не гарантия безопасности для главы правительства. Он считается ставленником олигарха Рената Ахметова, а Ермак хочет, чтобы пост занимал его человек. При этом степень эффективности премьер-министра оценивается в последнюю очередь, главное, чтобы он защищал интересы нужной олигархической группы", — объясняет Денисов.В целом эксперты согласны, что Шмыгаль оказался долгожителем на посту главы правительства. Это ему удалось прежде всего благодаря отсутствию политических амбиций. Если бы у Зеленского были сомнения в лояльности премьера, он бы давно пошел навстречу Ермаку. Последний же, судя по всему, намерен усилиться, посадив в премьерское кресло своего человека.

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html

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украина, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, андрей ермак, "голос", верховная рада украины, европейская солидарность