https://ria.ru/20250627/ugol-2025772168.html
Россия выразила готовность наращивать поставки угля в Турцию
Россия выразила готовность наращивать поставки угля в Турцию - РИА Новости, 27.06.2025
Россия выразила готовность наращивать поставки угля в Турцию
Экспорт российского угля в Турцию стабилен, Россия готова наращивать объемы поставок, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:47:00+03:00
2025-06-27T11:47:00+03:00
2025-06-27T11:47:00+03:00
экономика
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975028823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ba326525cecc64aeee18b3d7f41788c.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Экспорт российского угля в Турцию стабилен, Россия готова наращивать объемы поставок, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны отметили стабильные поставки российского угля в Турецкую Республику и готовность российской стороны к их увеличению", – говорится в протоколе.
https://ria.ru/20250619/gaz-2024063455.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975028823_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_461dd68cb0579bcbf99d7291702b6f6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция
Экономика, Россия, Турция
Россия выразила готовность наращивать поставки угля в Турцию
РФ в протоколе МПК выразила готовность наращивать поставки угля в Турцию