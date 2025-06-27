https://ria.ru/20250627/ugol-2025772168.html

Россия выразила готовность наращивать поставки угля в Турцию

Россия выразила готовность наращивать поставки угля в Турцию - РИА Новости, 27.06.2025

Россия выразила готовность наращивать поставки угля в Турцию

Экспорт российского угля в Турцию стабилен, Россия готова наращивать объемы поставок, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:47:00+03:00

2025-06-27T11:47:00+03:00

2025-06-27T11:47:00+03:00

экономика

россия

турция

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Экспорт российского угля в Турцию стабилен, Россия готова наращивать объемы поставок, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны отметили стабильные поставки российского угля в Турецкую Республику и готовность российской стороны к их увеличению", – говорится в протоколе.

https://ria.ru/20250619/gaz-2024063455.html

россия

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2025

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экономика, россия, турция