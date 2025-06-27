Рейтинг@Mail.ru
Путин: милитаризация Запада основана на тезисе об "агрессивности" России - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 27.06.2025 (обновлено: 18:02 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/ugar-2025902293.html
Путин: милитаризация Запада основана на тезисе об "агрессивности" России
Путин: милитаризация Запада основана на тезисе об "агрессивности" России - РИА Новости, 27.06.2025
Путин: милитаризация Запада основана на тезисе об "агрессивности" России
Милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России, там все переставляют с ног на голову, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:42:00+03:00
2025-06-27T18:02:00+03:00
россия
минск
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025904203_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8fed845b6363e6f1ef0c9aabd675fa0.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России, там все переставляют с ног на голову, заявил президент РФ Владимир Путин."Так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать это коллективным на сегодняшний день, но тем не менее, всё переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, всё основано на одном тезисе, на "агрессивности" России, а это ровно все наоборот", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
https://ria.ru/20250624/nato-2025055622.html
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России
Милитаристский угар запада основан на тезисе об "агрессивности" России, но там все переставляют с ног на голову, заявил Путин.
2025-06-27T17:42
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025904203_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1c71a97fdfd3303b0cf9f3c22c472d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Минск, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Путин: милитаризация Запада основана на тезисе об "агрессивности" России

Путин: милитаристский угар Запада основан на тезисе об агрессивности РФ

Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России, там все переставляют с ног на голову, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать это коллективным на сегодняшний день, но тем не менее, всё переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, всё основано на одном тезисе, на "агрессивности" России, а это ровно все наоборот", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Песков прокомментировал планы НАТО по милитаризации
24 июня, 12:01
 
РоссияМинскВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала