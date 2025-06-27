https://ria.ru/20250627/ugar-2025902293.html

Путин: милитаризация Запада основана на тезисе об "агрессивности" России

Путин: милитаризация Запада основана на тезисе об "агрессивности" России - РИА Новости, 27.06.2025

Путин: милитаризация Запада основана на тезисе об "агрессивности" России

Милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России, там все переставляют с ног на голову, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:42:00+03:00

2025-06-27T17:42:00+03:00

2025-06-27T18:02:00+03:00

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минск

владимир путин

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России, там все переставляют с ног на голову, заявил президент РФ Владимир Путин."Так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать это коллективным на сегодняшний день, но тем не менее, всё переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, всё основано на одном тезисе, на "агрессивности" России, а это ровно все наоборот", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.

https://ria.ru/20250624/nato-2025055622.html

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Путин: милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России Милитаристский угар запада основан на тезисе об "агрессивности" России, но там все переставляют с ног на голову, заявил Путин. 2025-06-27T17:42 true PT1M12S

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россия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире