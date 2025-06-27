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СМИ: иранский ученый-ядерщик погиб при израильских атаках в середине июня

СМИ: иранский ученый-ядерщик погиб при израильских атаках в середине июня - РИА Новости, 27.06.2025

СМИ: иранский ученый-ядерщик погиб при израильских атаках в середине июня

Иранский ученый-ядерщик Солейман Солеймани погиб в результате атак Израиля в середине июня, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:54:00+03:00

2025-06-27T12:54:00+03:00

2025-06-27T12:54:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 27 июн – РИА Новости. Иранский ученый-ядерщик Солейман Солеймани погиб в результате атак Израиля в середине июня, сообщает агентство Tasnim. "По информации научно-технологического университета, выпускник инженерно-химической кафедры этого университета и ученый-ядерщик нашей страны Солейман Солеймани погиб в результате атак Израиля", – говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире