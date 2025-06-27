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Жителя Астрахани осудили за убийство сожительницы в доме престарелых - РИА Новости, 27.06.2025
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11:28 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ubiystvo-2025763125.html
Жителя Астрахани осудили за убийство сожительницы в доме престарелых
Жителя Астрахани осудили за убийство сожительницы в доме престарелых - РИА Новости, 27.06.2025
Жителя Астрахани осудили за убийство сожительницы в доме престарелых
Советский районный суд Астрахани приговорил к восьми годам колонии строгого режима 67-летнего местного жителя, который из ревности убил 64-летнюю сожительницу в РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:28:00+03:00
2025-06-27T11:28:00+03:00
россия
астрахань
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к восьми годам колонии строгого режима 67-летнего местного жителя, который из ревности убил 64-летнюю сожительницу в доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Астраханской области. "Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 67-летнего местного жителя… Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что днем 30 декабря 2024 года фигурант находился со своей 64-летней сожительницей в комнате Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Безжонова в Астрахани. Обвиняемый приревновал свою сожительницу к другому постояльцу, и на фоне ревности между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес один удар в область груди потерпевшей. От полученного ранения астраханка скончалась на месте происшествия, сообщили в СУСК. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250608/buryatiya-2021587827.html
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россия, астрахань, астраханская область, происшествия
Россия, Астрахань, Астраханская область, Происшествия
Жителя Астрахани осудили за убийство сожительницы в доме престарелых

Суд дал 8 лет астраханцу, убившему в доме престарелых сожительницу из ревности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к восьми годам колонии строгого режима 67-летнего местного жителя, который из ревности убил 64-летнюю сожительницу в доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Астраханской области.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 67-летнего местного жителя… Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Следствие и суд установили, что днем 30 декабря 2024 года фигурант находился со своей 64-летней сожительницей в комнате Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Безжонова в Астрахани.
Обвиняемый приревновал свою сожительницу к другому постояльцу, и на фоне ревности между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес один удар в область груди потерпевшей. От полученного ранения астраханка скончалась на месте происшествия, сообщили в СУСК.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточнили в ведомстве.
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