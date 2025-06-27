https://ria.ru/20250627/ubiystvo-2025763125.html

Жителя Астрахани осудили за убийство сожительницы в доме престарелых

Жителя Астрахани осудили за убийство сожительницы в доме престарелых - РИА Новости, 27.06.2025

Жителя Астрахани осудили за убийство сожительницы в доме престарелых

Советский районный суд Астрахани приговорил к восьми годам колонии строгого режима 67-летнего местного жителя, который из ревности убил 64-летнюю сожительницу в РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:28:00+03:00

2025-06-27T11:28:00+03:00

2025-06-27T11:28:00+03:00

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астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к восьми годам колонии строгого режима 67-летнего местного жителя, который из ревности убил 64-летнюю сожительницу в доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Астраханской области. "Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 67-летнего местного жителя… Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что днем 30 декабря 2024 года фигурант находился со своей 64-летней сожительницей в комнате Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Безжонова в Астрахани. Обвиняемый приревновал свою сожительницу к другому постояльцу, и на фоне ревности между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес один удар в область груди потерпевшей. От полученного ранения астраханка скончалась на месте происшествия, сообщили в СУСК. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250608/buryatiya-2021587827.html

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россия, астрахань, астраханская область, происшествия