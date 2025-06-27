https://ria.ru/20250627/tyumen-2025874509.html

В Тюмени откроют новый крытый каток в этом году

В Тюмени откроют новый крытый каток в этом году - РИА Новости, 27.06.2025

В Тюмени откроют новый крытый каток в этом году

Крытый ледовый каток по улице Судоремонтной в городе Тюмени планируют открыть осенью, помимо юных спортсменов на нем будут тренироваться люди с ограниченными... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:35:00+03:00

2025-06-27T16:35:00+03:00

2025-06-27T16:35:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 27 июн – РИА Новости. Крытый ледовый каток по улице Судоремонтной в городе Тюмени планируют открыть осенью, помимо юных спортсменов на нем будут тренироваться люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны специальной военной операции, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на пресс-подходе на вопрос РИА Новости о важности посещенного им объекта. "Это районный ледовый каток, он рассчитан на то, чтобы занималось большое количество детей, подростков - хоккей, фигурное катание... Здесь будут предусмотрены занятия с группами по следж-хоккею, будут заниматься ветераны специальной военной операции. Катки очень востребованы, и мы уверены, что как только мы этот объект к концу года откроем, здесь будет то же самое", - сообщил Моор. Губернатор отметил, что этот каток - третий, построенный в регионе по одному типовому проекту, но с корректировками - созданы более комфортные и большие по размерам раздевалки с учетом опыта эксплуатации и того, что заниматься в нем будут люди с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, местные жители каток ждали, а в перспективе такие же катки могут появиться и в других, в том числе активно застраиваемых районах города. Крытый ледовый каток представляет собой одноэтажное здание, общая площадь внутренних помещений — почти 4 тысячи квадратных метров. Помимо зала с ледовым полем 30 на 60 метров в бортах, в здании оборудуют шесть командных раздевалок на 22 человека каждая с санузлами, душевыми и помещениями для сушки одежды, пункт проката, тренажерный зал, буфет, медпункт, тренерскую, прачечную самообслуживания для стирки и сушки спортивной одежды и так далее. В течение года на регулярной основе в спорткомплексе смогут заниматься более тысячи человек. В пресс-службе губернатора сообщили, что на сегодня в Тюменской области 14 крытых ледовых объектов с искусственным льдом, восемь из них работают в городе Тюмени.

https://ria.ru/20250620/moor-2024263818.html

https://ria.ru/20250621/soglasheniya-2024445902.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор, тюмень