https://ria.ru/20250627/turtsiya-2025950805.html

Турция готова принять третий раунд переговоров России и Украины

Турция готова принять третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 27.06.2025

Турция готова принять третий раунд переговоров России и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, есть воля на третий раунд переговоров, по его словам, республика готова... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T22:01:00+03:00

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россия

украина

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хакан фидан

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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, есть воля на третий раунд переговоров, по его словам, республика готова принять эти переговоры."Вчера у меня был контакт со сторонами, завершается реализация решений, принятых в ходе второго тура, то есть обмен пленными, телами погибших военнослужащих. При наличии выполнения данных друг другу обещаний, мы видим волю у сторон на третий раунд переговоров. Российская сторона заявила уже об этом. Мы готовы принять переговоры. Главное предотвратить конфликт", - сказал Фидан в интервью телеканалу A Haber.

https://ria.ru/20250627/peregovory-2025898938.html

турция

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турция, россия, украина, в мире, хакан фидан