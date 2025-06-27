https://ria.ru/20250627/turtsiya-2025950805.html
Турция готова принять третий раунд переговоров России и Украины
Турция готова принять третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 27.06.2025
Турция готова принять третий раунд переговоров России и Украины
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, есть воля на третий раунд переговоров, по его словам, республика готова... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T22:01:00+03:00
2025-06-27T22:01:00+03:00
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хакан фидан
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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, есть воля на третий раунд переговоров, по его словам, республика готова принять эти переговоры."Вчера у меня был контакт со сторонами, завершается реализация решений, принятых в ходе второго тура, то есть обмен пленными, телами погибших военнослужащих. При наличии выполнения данных друг другу обещаний, мы видим волю у сторон на третий раунд переговоров. Российская сторона заявила уже об этом. Мы готовы принять переговоры. Главное предотвратить конфликт", - сказал Фидан в интервью телеканалу A Haber.
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турция, россия, украина, в мире, хакан фидан
Турция, Россия, Украина, В мире, Хакан Фидан
Турция готова принять третий раунд переговоров России и Украины
Фидан подтвердил, что Турция готова принять новый раунд переговоров РФ и Украины