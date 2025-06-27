https://ria.ru/20250627/turtsiya-2025803341.html
Россия и Турция будут укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве
Россия и Турция будут укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве - РИА Новости, 27.06.2025
Россия и Турция будут укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве
Россия и Турция договорились укреплять сотрудничество в области сельского хозяйства, в том числе чтобы увеличить товарооборот сельскохозяйственной продукции... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:18:00+03:00
2025-06-27T12:18:00+03:00
2025-06-27T13:19:00+03:00
экономика
россия
турция
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Турция договорились укреплять сотрудничество в области сельского хозяйства, в том числе чтобы увеличить товарооборот сельскохозяйственной продукции между странами, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны договорились продолжить укрепление двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства с целью увеличения и диверсификации российско-турецкого товарооборота сельскохозяйственной продукции", - сказано в документе. Кроме того, страны будут развивать научно-техническое сотрудничество в области генетического усовершенствования, вакцин и сельскохозяйственного образования. Россия и Турция также договорились провести следующее заседание Исполнительного комитета по сельскому хозяйству в 2025-2026 годах.
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019328308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция
Экономика, Россия, Турция
Россия и Турция будут укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве
Россия и Турция договорились укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве