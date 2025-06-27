https://ria.ru/20250627/turtsiya-2025786960.html

Россия и Турция намерены сотрудничать в области МСП

Россия и Турция намерены сотрудничать в области МСП - РИА Новости, 27.06.2025

Россия и Турция намерены сотрудничать в области МСП

Россия и Турция договорились о сотрудничестве в области малого и среднего предпринимательства для развития международной промышленной кооперации и расширении... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:24:00+03:00

2025-06-27T12:24:00+03:00

2025-06-27T12:24:00+03:00

экономика

турция

россия

сша

нуман куртулмуш

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Россия и Турция договорились о сотрудничестве в области малого и среднего предпринимательства для развития международной промышленной кооперации и расширении рынков сбыта, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны договорились о сотрудничестве в области малого и среднего предпринимательства в целях развития международной промышленной кооперации и расширении рынков сбыта с использованием лучших современных практик, в том числе с использованием цифровых инструментов", - говорится в документе. В сентябре 2024 года спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш сообщал, что Турция стремится к достижению цели в 100 миллиардов долларов товарооборота с Россией, несмотря на введенные против РФ другими странами санкции. Согласно данным в протоколе, Россия и Турция подтвердили свою приверженность активизации совместных усилий для сбалансированного увеличения объема двусторонней торговли для достижения целевого показателя в 100 миллиардов долларов США.

https://ria.ru/20250627/turtsiya-2025774597.html

турция

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, сша, нуман куртулмуш