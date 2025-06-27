Россия и Турция намерены сотрудничать в области МСП
Россия и Турция договорились о сотрудничестве в сфере малого и среднего бизнеса
Флаги Турции и России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Россия и Турция договорились о сотрудничестве в области малого и среднего предпринимательства для развития международной промышленной кооперации и расширении рынков сбыта, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Стороны договорились о сотрудничестве в области малого и среднего предпринимательства в целях развития международной промышленной кооперации и расширении рынков сбыта с использованием лучших современных практик, в том числе с использованием цифровых инструментов", - говорится в документе.
В сентябре 2024 года спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш сообщал, что Турция стремится к достижению цели в 100 миллиардов долларов товарооборота с Россией, несмотря на введенные против РФ другими странами санкции. Согласно данным в протоколе, Россия и Турция подтвердили свою приверженность активизации совместных усилий для сбалансированного увеличения объема двусторонней торговли для достижения целевого показателя в 100 миллиардов долларов США.