https://ria.ru/20250627/turtsiya-2025774597.html
Россия и Турция продолжат диалог по финансовым вопросам
Россия и Турция продолжат диалог по финансовым вопросам - РИА Новости, 27.06.2025
Россия и Турция продолжат диалог по финансовым вопросам
Россия и Турция договорились продолжить диалог по финансовым вопросам на регулярной основе, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:59:00+03:00
2025-06-27T11:59:00+03:00
2025-06-27T11:59:00+03:00
россия
турция
экономика
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Россия и Турция договорились продолжить диалог по финансовым вопросам на регулярной основе, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны договорились продолжить диалог по финансовым вопросам на регулярной основе", – говорится в протоколе.
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, экономика
Россия, Турция, Экономика
Россия и Турция продолжат диалог по финансовым вопросам
Россия и Турция договорились продолжить диалог по финансовым вопросам