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Россия и Турция намерены определить проекты в области геологии - РИА Новости, 27.06.2025
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11:52 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/turtsiya-2025773761.html
Россия и Турция намерены определить проекты в области геологии
Россия и Турция намерены определить проекты в области геологии - РИА Новости, 27.06.2025
Россия и Турция намерены определить проекты в области геологии
Россия и Турция планируют определить совместные проектные возможности в области геологии и недропользования, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:52:00+03:00
2025-06-27T11:52:00+03:00
экономика
россия
турция
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Турция планируют определить совместные проектные возможности в области геологии и недропользования, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны заявили о своей готовности определить совместные проектные возможности в области геологии и недропользования посредством двусторонних переговоров между профильными учреждениями в рамках Меморандума о взаимопонимании", – говорится в протоколе.
https://ria.ru/20250627/gaz-2025772978.html
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экономика, россия, турция
Экономика, Россия, Турция
Россия и Турция намерены определить проекты в области геологии

РФ и Турция планируют определить совместные проектные возможности в геологии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Турция планируют определить совместные проектные возможности в области геологии и недропользования, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Стороны заявили о своей готовности определить совместные проектные возможности в области геологии и недропользования посредством двусторонних переговоров между профильными учреждениями в рамках Меморандума о взаимопонимании", – говорится в протоколе.
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