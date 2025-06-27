https://ria.ru/20250627/turtsiya-2025773761.html

Россия и Турция намерены определить проекты в области геологии

Россия и Турция намерены определить проекты в области геологии - РИА Новости, 27.06.2025

Россия и Турция намерены определить проекты в области геологии

Россия и Турция планируют определить совместные проектные возможности в области геологии и недропользования, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:52:00+03:00

2025-06-27T11:52:00+03:00

2025-06-27T11:52:00+03:00

экономика

россия

турция

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Турция планируют определить совместные проектные возможности в области геологии и недропользования, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны заявили о своей готовности определить совместные проектные возможности в области геологии и недропользования посредством двусторонних переговоров между профильными учреждениями в рамках Меморандума о взаимопонимании", – говорится в протоколе.

https://ria.ru/20250627/gaz-2025772978.html

россия

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция