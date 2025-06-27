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Новак заявил о желании Турции продлить газовый контракт с Россией - РИА Новости, 27.06.2025
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14:34 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/turtsija-2025828715.html
Новак заявил о желании Турции продлить газовый контракт с Россией
Новак заявил о желании Турции продлить газовый контракт с Россией - РИА Новости, 27.06.2025
Новак заявил о желании Турции продлить газовый контракт с Россией
Турция заинтересована в продлении газового контракта с Россией, соответствующая работа сейчас ведется на уровне компаний двух стран, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:34:00+03:00
2025-06-27T14:34:00+03:00
экономика
турция
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александр новак
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Турция заинтересована в продлении газового контракта с Россией, соответствующая работа сейчас ведется на уровне компаний двух стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Турецкие партнеры заинтересованы в том чтобы были продлены те контракты, которые заканчивают свое действие. В этом направлении с "Газпромом" они взаимодействуют, идет работа соответствующая на коммерческих условиях", - сказал он. Детали по объемам и условиям поставок вице-премьер не уточнил. Контракт на поставку газа между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - и турецкой компанией Botas был подписан в конце 2021 года, действует с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 миллиарда кубометров газа в год по "Турецкому потоку" в течение четырех лет. Botas - турецкая государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в стране. Основной импортер газа из России в Турции. Взаимодействие "Газпрома" и Botas позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток", в частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции - от побережья Черного моря до границы с Болгарией.
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экономика, турция, россия, черное море, александр новак, газпром, botas, турецкий поток, голубой поток
Экономика, Турция, Россия, Черное море, Александр Новак, Газпром, BOTAS, Турецкий поток, Голубой поток
Новак заявил о желании Турции продлить газовый контракт с Россией

Новак: Турция заинтересована в продлении газового контракта с Россией

© Фото : "Турецкий поток"Стык "Турецкого потока"
Стык Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : "Турецкий поток"
Стык "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Турция заинтересована в продлении газового контракта с Россией, соответствующая работа сейчас ведется на уровне компаний двух стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Турецкие партнеры заинтересованы в том чтобы были продлены те контракты, которые заканчивают свое действие. В этом направлении с "Газпромом" они взаимодействуют, идет работа соответствующая на коммерческих условиях", - сказал он.
Детали по объемам и условиям поставок вице-премьер не уточнил.
Контракт на поставку газа между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - и турецкой компанией Botas был подписан в конце 2021 года, действует с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 миллиарда кубометров газа в год по "Турецкому потоку" в течение четырех лет.
Botas - турецкая государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в стране. Основной импортер газа из России в Турции. Взаимодействие "Газпрома" и Botas позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток", в частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции - от побережья Черного моря до границы с Болгарией.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
СМИ: США продлили исключение для Турции по оплате газа через Газпромбанк
20 марта, 14:06
 
ЭкономикаТурцияРоссияЧерное мореАлександр НовакГазпромBOTASТурецкий потокГолубой поток
 
 
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