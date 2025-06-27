https://ria.ru/20250627/tsivilizatsiya-2025608285.html

"Людям это не под силу". В Южной Америке нашли следы внеземной цивилизации

"Людям это не под силу". В Южной Америке нашли следы внеземной цивилизации - РИА Новости, 27.06.2025

"Людям это не под силу". В Южной Америке нашли следы внеземной цивилизации

Археологи обнаружили на границе Перу и Боливии загадочный древний город. Архитектурное совершенство поражает. Тем более странно, что воздвигли его люди, не... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:00:00+03:00

2025-06-27T08:00:00+03:00

2025-06-27T08:03:00+03:00

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили на границе Перу и Боливии загадочный древний город. Архитектурное совершенство поражает. Тем более странно, что воздвигли его люди, не знавшие колеса и законов физики. Специалисты подозревают: это дело рук ранее неизвестного народа.Один к одномуВ окрестностях озера Титикака археологи работают уже очень давно. По берегам высокогорного водоема прячется немало памятников некогда могучей империи инков. Нет-нет да и встретится что-то неизведанное.Так и случилось, когда международная группа специалистов из США, Испании и Боливии в очередной раз просматривала аэрофотоснимки местности. Глаз неожиданно зацепился за ровный четырехугольник. На картах его не было.С помощью дронов удалось получить изображение с большим разрешением. Оказалось, на холме близ долины Кочабамба (граница Перу и Боливии) стоит каменная геометрически правильная постройка. Прибыв на место, ученые поняли, что имеют дело с настоящим древним городом. Исследователи назвали его Паласпатой.Территория поселения — приблизительно 125 на 145 метров — обнесена мощной каменной стеной. В центре — квадратный внутренний двор. А вокруг него — 15 небольших построек, плотно примыкающих одна к другой.Они представляют собой настоящее математическое чудо. Каждая из маленьких комнат и весь комплекс имеют соотношение один к 15, а двор — один к девяти. У последнего, как выяснилось, диагонали пересекаются в точке восхода солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния.Возник закономерный вопрос: кто воздвиг такое совершенство? Разумеется, сперва подумали про инков. Именно они были полноправными хозяевами здешних мест до прихода испанцев. Но когда начались раскопки, эту версию сразу отбросили.Выгодная позицияДело в том, что на территории города обнаружили массу глиняных черепков из-под чашек керу. Как правило, их использовали для чичи — кукурузного пива. Напиток этот был общедоступным и не использовался в ритуальных целях.А значит, говорить о храмовом комплексе наподобие Мачу-Пикчу или Чичен-Ицы не приходится.Кроме того, в некоторых помещениях нашли части стеблей и зерна кукурузы. Возделывать это растение в столь высокогорном районе невозможно. Выходит, кто-то ее сюда приносил. Так родилась гипотеза, что город служил пунктом пересечения торговых путей."Паласпата располагается между двух или трех близлежащих долин. Это делало ее естественной точкой для обмена продуктами питания, текстилем, церемониальными и другими товарами", — отметил один из авторов исследования, профессор антропологии Университета Пенсильвании Хосе Каприлес.Но вот загвоздка: по предварительным данным, все постройки датируются периодом до 1000 года нашей эры. А инки завоевали эти земли как минимум на 500 лет позже.Хотя одна подсказка все-таки была.Вопросы без ответовВ двух сотнях километров к югу от Паласпаты раскинулся величественный город Тиуанако — центр одноименной доколумбовой цивилизации.До сих пор специалисты спорят, когда здесь поселились люди. Одни считают, что в середине первого тысячелетия до нашей эры. Другие — что на десять веков раньше.Но факт фактом: на берегах Титикаки процветало богатое государство. Близость к озеру обеспечивала более мягкий климат — редкость для таких высот. Кроме того, постоянный доступ к пресной воде позволял собирать по несколько урожаев в год.Жители Тиуанако прославились как выдающиеся зодчие своего времени. Они быстро нашли способ, как тащить 25-тонные базальтовые блоки с полуострова Копакабана, и разведали несколько песчаных карьеров поблизости. Как результат — туристы по сей день могут воочию любоваться великолепными храмами и древними статуями. Несмотря на то что немалую часть индейского архитектурного наследия разобрали для своих нужд испанцы.В XV веке, в период наивысшего расцвета, Тиуанако, по приблизительным подсчетам археологов, равнялся территории современной Франции. Тем более парадоксально, что именно в момент экономического подъема город почти в одночасье исчез с исторической арены.И виной тому отнюдь не инки. Те застали мегаполис на берегу озера Титикака уже в руинах. Что стало причиной краха — загадка. Кто-то винит во всем резкую перемену климата или внезапное землетрясение. Кто-то — инопланетян. Действительно, не может же такая махина взять и исчезнуть."Нам еще так много предстоит узнать об этой цивилизации, — говорит антрополог Хосе Каприлес. — Быть может, часть ответов удастся найти на раскопках в городе Паласпата". В конце концов, он ведь тоже был у всех на виду, но его веками не замечали. А значит, заключает исследователь, нужно просто внимательнее смотреть.

https://ria.ru/20250616/svitki-2022078928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

боливия, перу, аналитика - религия и мировоззрение