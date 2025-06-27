https://ria.ru/20250627/tsivilizatsiya-2025608285.html
"Людям это не под силу". В Южной Америке нашли следы внеземной цивилизации
"Людям это не под силу". В Южной Америке нашли следы внеземной цивилизации - РИА Новости, 27.06.2025
"Людям это не под силу". В Южной Америке нашли следы внеземной цивилизации
Археологи обнаружили на границе Перу и Боливии загадочный древний город. Архитектурное совершенство поражает. Тем более странно, что воздвигли его люди, не... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:00:00+03:00
2025-06-27T08:00:00+03:00
2025-06-27T08:03:00+03:00
религия
боливия
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аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили на границе Перу и Боливии загадочный древний город. Архитектурное совершенство поражает. Тем более странно, что воздвигли его люди, не знавшие колеса и законов физики. Специалисты подозревают: это дело рук ранее неизвестного народа.Один к одномуВ окрестностях озера Титикака археологи работают уже очень давно. По берегам высокогорного водоема прячется немало памятников некогда могучей империи инков. Нет-нет да и встретится что-то неизведанное.Так и случилось, когда международная группа специалистов из США, Испании и Боливии в очередной раз просматривала аэрофотоснимки местности. Глаз неожиданно зацепился за ровный четырехугольник. На картах его не было.С помощью дронов удалось получить изображение с большим разрешением. Оказалось, на холме близ долины Кочабамба (граница Перу и Боливии) стоит каменная геометрически правильная постройка. Прибыв на место, ученые поняли, что имеют дело с настоящим древним городом. Исследователи назвали его Паласпатой.Территория поселения — приблизительно 125 на 145 метров — обнесена мощной каменной стеной. В центре — квадратный внутренний двор. А вокруг него — 15 небольших построек, плотно примыкающих одна к другой.Они представляют собой настоящее математическое чудо. Каждая из маленьких комнат и весь комплекс имеют соотношение один к 15, а двор — один к девяти. У последнего, как выяснилось, диагонали пересекаются в точке восхода солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния.Возник закономерный вопрос: кто воздвиг такое совершенство? Разумеется, сперва подумали про инков. Именно они были полноправными хозяевами здешних мест до прихода испанцев. Но когда начались раскопки, эту версию сразу отбросили.Выгодная позицияДело в том, что на территории города обнаружили массу глиняных черепков из-под чашек керу. Как правило, их использовали для чичи — кукурузного пива. Напиток этот был общедоступным и не использовался в ритуальных целях.А значит, говорить о храмовом комплексе наподобие Мачу-Пикчу или Чичен-Ицы не приходится.Кроме того, в некоторых помещениях нашли части стеблей и зерна кукурузы. Возделывать это растение в столь высокогорном районе невозможно. Выходит, кто-то ее сюда приносил. Так родилась гипотеза, что город служил пунктом пересечения торговых путей."Паласпата располагается между двух или трех близлежащих долин. Это делало ее естественной точкой для обмена продуктами питания, текстилем, церемониальными и другими товарами", — отметил один из авторов исследования, профессор антропологии Университета Пенсильвании Хосе Каприлес.Но вот загвоздка: по предварительным данным, все постройки датируются периодом до 1000 года нашей эры. А инки завоевали эти земли как минимум на 500 лет позже.Хотя одна подсказка все-таки была.Вопросы без ответовВ двух сотнях километров к югу от Паласпаты раскинулся величественный город Тиуанако — центр одноименной доколумбовой цивилизации.До сих пор специалисты спорят, когда здесь поселились люди. Одни считают, что в середине первого тысячелетия до нашей эры. Другие — что на десять веков раньше.Но факт фактом: на берегах Титикаки процветало богатое государство. Близость к озеру обеспечивала более мягкий климат — редкость для таких высот. Кроме того, постоянный доступ к пресной воде позволял собирать по несколько урожаев в год.Жители Тиуанако прославились как выдающиеся зодчие своего времени. Они быстро нашли способ, как тащить 25-тонные базальтовые блоки с полуострова Копакабана, и разведали несколько песчаных карьеров поблизости. Как результат — туристы по сей день могут воочию любоваться великолепными храмами и древними статуями. Несмотря на то что немалую часть индейского архитектурного наследия разобрали для своих нужд испанцы.В XV веке, в период наивысшего расцвета, Тиуанако, по приблизительным подсчетам археологов, равнялся территории современной Франции. Тем более парадоксально, что именно в момент экономического подъема город почти в одночасье исчез с исторической арены.И виной тому отнюдь не инки. Те застали мегаполис на берегу озера Титикака уже в руинах. Что стало причиной краха — загадка. Кто-то винит во всем резкую перемену климата или внезапное землетрясение. Кто-то — инопланетян. Действительно, не может же такая махина взять и исчезнуть."Нам еще так много предстоит узнать об этой цивилизации, — говорит антрополог Хосе Каприлес. — Быть может, часть ответов удастся найти на раскопках в городе Паласпата". В конце концов, он ведь тоже был у всех на виду, но его веками не замечали. А значит, заключает исследователь, нужно просто внимательнее смотреть.
https://ria.ru/20250616/svitki-2022078928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, перу, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Боливия, Перу, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Людям это не под силу". В Южной Америке нашли следы внеземной цивилизации
Антрополог Каприлес: найденный в Боливии город могли построить индейцы тиауанако
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили на границе Перу и Боливии загадочный древний город. Архитектурное совершенство поражает. Тем более странно, что воздвигли его люди, не знавшие колеса и законов физики. Специалисты подозревают: это дело рук ранее неизвестного народа.
В окрестностях озера Титикака археологи работают уже очень давно. По берегам высокогорного водоема прячется немало памятников некогда могучей империи инков. Нет-нет да и встретится что-то неизведанное.
Так и случилось, когда международная группа специалистов из США, Испании и Боливии
в очередной раз просматривала аэрофотоснимки местности. Глаз неожиданно зацепился
за ровный четырехугольник. На картах его не было.
С помощью дронов удалось получить изображение с большим разрешением. Оказалось, на холме близ долины Кочабамба (граница Перу
и Боливии) стоит каменная геометрически правильная постройка. Прибыв на место, ученые поняли, что имеют дело с настоящим древним городом. Исследователи назвали его Паласпатой.
Территория поселения — приблизительно 125 на 145 метров — обнесена мощной каменной стеной. В центре — квадратный внутренний двор. А вокруг него — 15 небольших построек, плотно примыкающих одна к другой.
Они представляют собой настоящее математическое чудо. Каждая из маленьких комнат и весь комплекс имеют соотношение один к 15, а двор — один к девяти. У последнего, как выяснилось, диагонали пересекаются в точке восхода солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния.
Возник закономерный вопрос: кто воздвиг такое совершенство? Разумеется, сперва подумали про инков. Именно они были полноправными хозяевами здешних мест до прихода испанцев. Но когда начались раскопки, эту версию сразу отбросили.
Дело в том, что на территории города обнаружили массу глиняных черепков из-под чашек керу. Как правило, их использовали для чичи — кукурузного пива. Напиток этот был общедоступным и не использовался в ритуальных целях.
А значит, говорить о храмовом комплексе наподобие Мачу-Пикчу или Чичен-Ицы не приходится.
Кроме того, в некоторых помещениях нашли части стеблей и зерна кукурузы. Возделывать это растение в столь высокогорном районе невозможно. Выходит, кто-то ее сюда приносил. Так родилась гипотеза, что город служил пунктом пересечения торговых путей.
"Паласпата располагается между двух или трех близлежащих долин. Это делало ее естественной точкой для обмена продуктами питания, текстилем, церемониальными и другими товарами", — отметил один из авторов исследования, профессор антропологии Университета Пенсильвании Хосе Каприлес.
Но вот загвоздка: по предварительным данным, все постройки датируются периодом до 1000 года нашей эры. А инки завоевали эти земли как минимум на 500 лет позже.
Хотя одна подсказка все-таки была.
В двух сотнях километров к югу от Паласпаты раскинулся величественный город Тиуанако — центр одноименной доколумбовой цивилизации.
До сих пор специалисты спорят, когда здесь поселились люди. Одни считают, что в середине первого тысячелетия до нашей эры. Другие — что на десять веков раньше.
Но факт фактом: на берегах Титикаки процветало богатое государство. Близость к озеру обеспечивала более мягкий климат — редкость для таких высот. Кроме того, постоянный доступ к пресной воде позволял собирать по несколько урожаев в год.
Жители Тиуанако прославились как выдающиеся зодчие своего времени. Они быстро нашли способ, как тащить 25-тонные базальтовые блоки с полуострова Копакабана, и разведали несколько песчаных карьеров поблизости. Как результат — туристы по сей день могут воочию любоваться великолепными храмами и древними статуями. Несмотря на то что немалую часть индейского архитектурного наследия разобрали для своих нужд испанцы.
В XV веке, в период наивысшего расцвета, Тиуанако, по приблизительным подсчетам археологов, равнялся территории современной Франции. Тем более парадоксально, что именно в момент экономического подъема город почти в одночасье исчез с исторической арены.
И виной тому отнюдь не инки. Те застали мегаполис на берегу озера Титикака уже в руинах. Что стало причиной краха — загадка. Кто-то винит во всем резкую перемену климата или внезапное землетрясение. Кто-то — инопланетян. Действительно, не может же такая махина взять и исчезнуть.
"Нам еще так много предстоит узнать об этой цивилизации, — говорит антрополог Хосе Каприлес. — Быть может, часть ответов удастся найти на раскопках в городе Паласпата". В конце концов, он ведь тоже был у всех на виду, но его веками не замечали. А значит, заключает исследователь, нужно просто внимательнее смотреть.