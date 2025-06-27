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"Роскосмос" показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию
"Роскосмос" показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию - РИА Новости, 27.06.2025
"Роскосмос" показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона Зирос, который принес в Центральную Россию похолодание и осадки. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:54:00+03:00
2025-06-27T09:54:00+03:00
2025-06-27T09:54:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона Зирос, который принес в Центральную Россию похолодание и осадки. "В центральную часть России пришёл циклон Зирос. Он принёс осадки и небольшое похолодание. Сейчас этот циклон проходит над Москвой", - говорится в сообщении. Уточняется, что фото циклона сделали российские спутники "Электро-Л" и "Арктика-М". Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что прохладная погода в июне с отклонениями от нормы на два-три градуса, которая наблюдалась почти на всей европейской территории России, случается с вероятностью примерно 15%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, космос - риа наука, россия, роман вильфанд, роскосмос, гидрометцентр
Общество, Космос - РИА Наука, Россия, Роман Вильфанд, Роскосмос, Гидрометцентр
"Роскосмос" показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию
"Роскосмос" показал фото принесшего осадки и похолодание циклона Зирос