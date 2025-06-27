https://ria.ru/20250627/tsiklon-2025730843.html

"Роскосмос" показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию

"Роскосмос" показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию - РИА Новости, 27.06.2025

"Роскосмос" показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона Зирос, который принес в Центральную Россию похолодание и осадки. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T09:54:00+03:00

2025-06-27T09:54:00+03:00

2025-06-27T09:54:00+03:00

общество

космос - риа наука

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гидрометцентр

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона Зирос, который принес в Центральную Россию похолодание и осадки. "В центральную часть России пришёл циклон Зирос. Он принёс осадки и небольшое похолодание. Сейчас этот циклон проходит над Москвой", - говорится в сообщении. Уточняется, что фото циклона сделали российские спутники "Электро-Л" и "Арктика-М". Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что прохладная погода в июне с отклонениями от нормы на два-три градуса, которая наблюдалась почти на всей европейской территории России, случается с вероятностью примерно 15%.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, космос - риа наука, россия, роман вильфанд, роскосмос, гидрометцентр