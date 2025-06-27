Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/tsiklon-2025730843.html
"Роскосмос" показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию
"Роскосмос" показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию - РИА Новости, 27.06.2025
"Роскосмос" показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона Зирос, который принес в Центральную Россию похолодание и осадки. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:54:00+03:00
2025-06-27T09:54:00+03:00
общество
космос - риа наука
россия
роман вильфанд
роскосмос
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025730282_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_f59f933052edbcde787e5705f49edc80.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона Зирос, который принес в Центральную Россию похолодание и осадки. "В центральную часть России пришёл циклон Зирос. Он принёс осадки и небольшое похолодание. Сейчас этот циклон проходит над Москвой", - говорится в сообщении. Уточняется, что фото циклона сделали российские спутники "Электро-Л" и "Арктика-М". Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что прохладная погода в июне с отклонениями от нормы на два-три градуса, которая наблюдалась почти на всей европейской территории России, случается с вероятностью примерно 15%.
https://ria.ru/20250618/uragan-2023665596.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025730282_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_4965cadbc07a79344a32e6b27bcac032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, космос - риа наука, россия, роман вильфанд, роскосмос, гидрометцентр
Общество, Космос - РИА Наука, Россия, Роман Вильфанд, Роскосмос, Гидрометцентр
"Роскосмос" показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию

"Роскосмос" показал фото принесшего осадки и похолодание циклона Зирос

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Спутниковый снимок циклона Зирос
Спутниковый снимок циклона Зирос - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона Зирос, который принес в Центральную Россию похолодание и осадки.
«
"В центральную часть России пришёл циклон Зирос. Он принёс осадки и небольшое похолодание. Сейчас этот циклон проходит над Москвой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фото циклона сделали российские спутники "Электро-Л" и "Арктика-М".
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что прохладная погода в июне с отклонениями от нормы на два-три градуса, которая наблюдалась почти на всей европейской территории России, случается с вероятностью примерно 15%.
Смерч образовался на воде недалеко от Сочи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Климатологи предрекают появление ураганов шестой категории
18 июня, 19:22
 
ОбществоКосмос - РИА НаукаРоссияРоман ВильфандРоскосмосГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала