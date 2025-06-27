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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 27.06.2025 (обновлено: 01:34 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/trevoga-2025692714.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:10:00+03:00
2025-06-27T01:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Около 1.00 тревога почти одновременно была объявлена в Днепропетровской области, Одесской области и восьми западных областях Украины — Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой. В остальных областях и Киеве сигнал воздушной тревоги включили раньше.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Около 1.00 тревога почти одновременно была объявлена в Днепропетровской области, Одесской области и восьми западных областях Украины — Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой. В остальных областях и Киеве сигнал воздушной тревоги включили раньше.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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