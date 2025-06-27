https://ria.ru/20250627/trevoga-2025692714.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2025

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T01:10:00+03:00

2025-06-27T01:10:00+03:00

2025-06-27T01:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Около 1.00 тревога почти одновременно была объявлена в Днепропетровской области, Одесской области и восьми западных областях Украины — Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой. В остальных областях и Киеве сигнал воздушной тревоги включили раньше.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250626/vzryv-2025684510.html

украина

россия

днепропетровская область

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украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины