https://ria.ru/20250627/tramp-2025944411.html

Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество

Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество - РИА Новости, 27.06.2025

Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество

Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество, чтобы избежать ухудшения ситуации в стране. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T21:09:00+03:00

2025-06-27T21:09:00+03:00

2025-06-27T21:09:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество, чтобы избежать ухудшения ситуации в стране. "Иран должен вернуться в русло мирового порядка, иначе для него всё станет только хуже", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/zaharova-2025309814.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте