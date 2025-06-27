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Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество
Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество - РИА Новости, 27.06.2025
Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество
Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество, чтобы избежать ухудшения ситуации в стране. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T21:09:00+03:00
2025-06-27T21:09:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество, чтобы избежать ухудшения ситуации в стране. "Иран должен вернуться в русло мирового порядка, иначе для него всё станет только хуже", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество
Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество, чтобы не ухудшить ситуацию