https://ria.ru/20250627/tramp-2025926342.html

Трамп заявил, что есть доказательства уничтожения ядерных объектов Ирана

Трамп заявил, что есть доказательства уничтожения ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 27.06.2025

Трамп заявил, что есть доказательства уничтожения ядерных объектов Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть доказательства "полного уничтожения" ядерных объектов Ирана, по которым ударили ВВС Соединенных Штатов. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:22:00+03:00

2025-06-27T19:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть доказательства "полного уничтожения" ядерных объектов Ирана, по которым ударили ВВС Соединенных Штатов. "Они (Иран - ред.) хотят встретиться, как вы знаете, их объекты были уничтожены, очень зловредные ядерные объекты. Теперь это было доказано", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Ранее в пятницу у Трампа по расписанию был брифинг разведки на фоне скандалов с утечками в американские СМИ информации о том, что удары США не были такими эффективными, как говорят чиновники.

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в мире, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте