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Трамп заявил, что есть доказательства уничтожения ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 27.06.2025
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19:22 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/tramp-2025926342.html
Трамп заявил, что есть доказательства уничтожения ядерных объектов Ирана
Трамп заявил, что есть доказательства уничтожения ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 27.06.2025
Трамп заявил, что есть доказательства уничтожения ядерных объектов Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что есть доказательства "полного уничтожения" ядерных объектов Ирана, по которым ударили ВВС Соединенных Штатов. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть доказательства "полного уничтожения" ядерных объектов Ирана, по которым ударили ВВС Соединенных Штатов. "Они (Иран - ред.) хотят встретиться, как вы знаете, их объекты были уничтожены, очень зловредные ядерные объекты. Теперь это было доказано", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Ранее в пятницу у Трампа по расписанию был брифинг разведки на фоне скандалов с утечками в американские СМИ информации о том, что удары США не были такими эффективными, как говорят чиновники.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557976.html
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в мире, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп заявил, что есть доказательства уничтожения ядерных объектов Ирана

Трамп: есть доказательства полного уничтожения иранских ядерных объектов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть доказательства "полного уничтожения" ядерных объектов Ирана, по которым ударили ВВС Соединенных Штатов.
"Они (Иран - ред.) хотят встретиться, как вы знаете, их объекты были уничтожены, очень зловредные ядерные объекты. Теперь это было доказано", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Ранее в пятницу у Трампа по расписанию был брифинг разведки на фоне скандалов с утечками в американские СМИ информации о том, что удары США не были такими эффективными, как говорят чиновники.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп после атак ВВС США по Ирану призвал Тегеран к миру
22 июня, 03:00
 
В миреСШАИранДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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