https://ria.ru/20250627/tramp-2025925580.html

США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений

США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений - РИА Новости, 27.06.2025

США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений

США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже, заявил в пятницу американский президент Дональд... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:14:00+03:00

2025-06-27T19:14:00+03:00

2025-06-27T19:26:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

вашингтон (штат)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп."Мы заключили соглашение с Китаем. Реализация начнется немного позже", - сказал Трамп журналистам, добавив, что переговоры с рядом других стран по устранению торговых разногласий также продолжаются.По словам американского лидера, в ближайшее время США уведомят партнеров, не успевших заключить торговые соглашения с Вашингтоном, об условиях ведения бизнеса на американском рынке.

https://ria.ru/20250623/rossija-2024728380.html

сша

китай

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, вашингтон (штат), в мире