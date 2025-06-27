https://ria.ru/20250627/tramp-2025925580.html
США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений
США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений - РИА Новости, 27.06.2025
США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений
США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже, заявил в пятницу американский президент Дональд... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:14:00+03:00
2025-06-27T19:14:00+03:00
2025-06-27T19:26:00+03:00
сша
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дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп."Мы заключили соглашение с Китаем. Реализация начнется немного позже", - сказал Трамп журналистам, добавив, что переговоры с рядом других стран по устранению торговых разногласий также продолжаются.По словам американского лидера, в ближайшее время США уведомят партнеров, не успевших заключить торговые соглашения с Вашингтоном, об условиях ведения бизнеса на американском рынке.
https://ria.ru/20250623/rossija-2024728380.html
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сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, вашингтон (штат), в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Вашингтон (штат), В мире
США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений
Трамп: соглашение с Китаем о развитии торговых отношений вступит в силу позже