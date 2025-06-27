https://ria.ru/20250627/tramp-2025908081.html
Благодаря Трампу отношения России и США выравниваются, заявил Путин
Благодаря Трампу отношения России и США выравниваются, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Благодаря Трампу отношения России и США выравниваются, заявил Путин
Благодаря президенту США Дональду Трампу отношения между Россией и Америкой начинают выравниваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:58:00+03:00
2025-06-27T17:58:00+03:00
2025-06-27T18:03:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Благодаря президенту США Дональду Трампу отношения между Россией и Америкой начинают выравниваться, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом благодаря президенту Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают в чем-то выравниваться. Не все решено в сфере дипломатических отношений, но все-таки первые шаги сделаны. Мы двигаемся дальше", - сказал журналистам Путин.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
https://ria.ru/20250627/putin-2025904471.html
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Благодаря Трампу отношения России и США выравниваются, заявил Путин
Путин: благодаря Трампу отношения между Россией и США начинают выравниваться