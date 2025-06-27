Рейтинг@Mail.ru
Благодаря Трампу отношения России и США выравниваются, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 27.06.2025 (обновлено: 18:03 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/tramp-2025908081.html
Благодаря Трампу отношения России и США выравниваются, заявил Путин
Благодаря Трампу отношения России и США выравниваются, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Благодаря Трампу отношения России и США выравниваются, заявил Путин
Благодаря президенту США Дональду Трампу отношения между Россией и Америкой начинают выравниваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:58:00+03:00
2025-06-27T18:03:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698225_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3407a8bbae4214e4160198a6734a5ef.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Благодаря президенту США Дональду Трампу отношения между Россией и Америкой начинают выравниваться, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом благодаря президенту Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают в чем-то выравниваться. Не все решено в сфере дипломатических отношений, но все-таки первые шаги сделаны. Мы двигаемся дальше", - сказал журналистам Путин.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
https://ria.ru/20250627/putin-2025904471.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698225_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_9d780b9515720055af07d6d8f2c5ddd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дональд трамп, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Благодаря Трампу отношения России и США выравниваются, заявил Путин

Путин: благодаря Трампу отношения между Россией и США начинают выравниваться

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Благодаря президенту США Дональду Трампу отношения между Россией и Америкой начинают выравниваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом благодаря президенту Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают в чем-то выравниваться. Не все решено в сфере дипломатических отношений, но все-таки первые шаги сделаны. Мы двигаемся дальше", - сказал журналистам Путин.
Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин назвал Трампа мужественным человеком
Вчера, 17:48
 
РоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала