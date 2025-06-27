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Матушкин передал комплект квадрокоптеров бойцу в зону спецоперации - РИА Новости, 27.06.2025
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Тамбовская область
 
13:10 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/tambov-2025801436.html
Матушкин передал комплект квадрокоптеров бойцу в зону спецоперации
Матушкин передал комплект квадрокоптеров бойцу в зону спецоперации - РИА Новости, 27.06.2025
Матушкин передал комплект квадрокоптеров бойцу в зону спецоперации
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин и его заместитель Юрий Плужников передали комплект из трех квадрокоптеров участнику специальной военной... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:10:00+03:00
2025-06-27T13:10:00+03:00
тамбовская область
россия
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин и его заместитель Юрий Плужников передали комплект из трех квадрокоптеров участнику специальной военной операции (СВО) с позывным "Золотой" Андрею Гаврикову, сообщает пресс-служба регпарламента. Ранее депутаты Тамбовской областной думы приобрели дроны для того, чтобы передать их бойцам, которые на данный момент находятся в зоне СВО. Гавриков ушел добровольцем на СВО в ноябре 2023 года. Женат, имеет двое детей. "Спасибо вам за то, что в нелегкое для нашей страны время вы проявили себя настоящим патриотом и пошли отстаивать интересы и независимость нашего государства", — приводит пресс-служба слова благодарности Матушкина бойцу. Также спикер Заксобрания попросил передать пожелания здоровья и скорой победы от депутатского корпуса Тамбовской областной думы всем сослуживцам бойца. Они находятся на Запорожском направлении и ведут активные наступательные действия в составе группировки "Днепр". В свою очередь, боец поблагодарил Матушкина, а в его лице и всех депутатов облдумы за то, что откликнулись на просьбу о помощи. Депутаты Тамбовской областной думы на регулярной основе оказывают помощь и поддержку российским военнослужащим, участникам специальной военной операции. На свои личные средства они приобретают и передают бойцам автомобили, квадрокоптеры, противодроновые ружья, оборудование для установки систем видеонаблюдения, дизельные генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, аккумуляторы, инструменты для ремонта автомобильной техники. "И эта помощь будет продолжаться. Депутатский корпус Тамбовской областной думы желает нашим ребятам, которые сейчас отстаивают независимость России, скорейшей победы", — заключил Матушкин. Областной парламент постоянно работает над законодательной базой, обеспечивающей социальную поддержку защитников Родины. По словам Матушкина, в регионе разработан комплекс мер поддержки людей, которые сегодня отстаивают интересы государства. Принят ряд законов, касающихся предоставления денежных выплат, льгот по газификации жилья, предоставления бесплатно в собственность земельного участка, освобождения от уплаты транспортного налога, права на бесплатную юридическую помощь для участников СВО и членов их семей. Многие депутаты регулярно приезжают с гуманитарным грузом в зону СВО. Также на передовую доставляли выпущенный областным парламентом совместно с региональным отделением Союза писателей России сборник литературных произведений о героях СВО.
https://ria.ru/20250527/matushkin-2019352784.html
https://ria.ru/20250627/tambov-2025800222.html
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россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Россия, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин передал комплект квадрокоптеров бойцу в зону спецоперации

Председатель Матушкин передал комплект из трех дронов бойцу в зону спецоперации

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думыМатушкин передал комплект квадрокоптеров бойцу в зону спецоперации
Матушкин передал комплект квадрокоптеров бойцу в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думы
Матушкин передал комплект квадрокоптеров бойцу в зону спецоперации
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин и его заместитель Юрий Плужников передали комплект из трех квадрокоптеров участнику специальной военной операции (СВО) с позывным "Золотой" Андрею Гаврикову, сообщает пресс-служба регпарламента.
Ранее депутаты Тамбовской областной думы приобрели дроны для того, чтобы передать их бойцам, которые на данный момент находятся в зоне СВО.
Председатель Тамбовского парламента Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Гавриков ушел добровольцем на СВО в ноябре 2023 года. Женат, имеет двое детей.
"Спасибо вам за то, что в нелегкое для нашей страны время вы проявили себя настоящим патриотом и пошли отстаивать интересы и независимость нашего государства", — приводит пресс-служба слова благодарности Матушкина бойцу.
Также спикер Заксобрания попросил передать пожелания здоровья и скорой победы от депутатского корпуса Тамбовской областной думы всем сослуживцам бойца. Они находятся на Запорожском направлении и ведут активные наступательные действия в составе группировки "Днепр".
В свою очередь, боец поблагодарил Матушкина, а в его лице и всех депутатов облдумы за то, что откликнулись на просьбу о помощи.
Депутаты Тамбовской областной думы на регулярной основе оказывают помощь и поддержку российским военнослужащим, участникам специальной военной операции. На свои личные средства они приобретают и передают бойцам автомобили, квадрокоптеры, противодроновые ружья, оборудование для установки систем видеонаблюдения, дизельные генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, аккумуляторы, инструменты для ремонта автомобильной техники.
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"И эта помощь будет продолжаться. Депутатский корпус Тамбовской областной думы желает нашим ребятам, которые сейчас отстаивают независимость России, скорейшей победы", — заключил Матушкин.
Областной парламент постоянно работает над законодательной базой, обеспечивающей социальную поддержку защитников Родины. По словам Матушкина, в регионе разработан комплекс мер поддержки людей, которые сегодня отстаивают интересы государства. Принят ряд законов, касающихся предоставления денежных выплат, льгот по газификации жилья, предоставления бесплатно в собственность земельного участка, освобождения от уплаты транспортного налога, права на бесплатную юридическую помощь для участников СВО и членов их семей.
Многие депутаты регулярно приезжают с гуманитарным грузом в зону СВО. Также на передовую доставляли выпущенный областным парламентом совместно с региональным отделением Союза писателей России сборник литературных произведений о героях СВО.
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Тамбовская областьРоссияЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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