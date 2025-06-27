https://ria.ru/20250627/tambov-2025800222.html

Матушкин: Подведены итоги исполнения бюджета Тамбовской области за 2024 год

Матушкин: Подведены итоги исполнения бюджета Тамбовской области за 2024 год - РИА Новости, 27.06.2025

Матушкин: Подведены итоги исполнения бюджета Тамбовской области за 2024 год

Доходы бюджета Тамбовской области за 2024 год составили 75,4 миллиарда рублей при расходах в 73,4 миллиарда рублей, заявил председатель Тамбовской областной... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:06:00+03:00

2025-06-27T13:06:00+03:00

2025-06-27T13:06:00+03:00

тамбовская область

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Тамбовской области за 2024 год составили 75,4 миллиарда рублей при расходах в 73,4 миллиарда рублей, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, сообщает пресс-служба регионального парламента. Матушкин выступил на очередном заседании Облдумы, посвященном итогам исполнения главного финансового документа региона за 2024 год. "Доходы бюджета Тамбовской области за 2024 год составили 75,4 миллиарда рублей, расходы - 73,4 миллиарда рублей. Бюджет 2024 года в непростых экономических условиях исполнен с профицитом, который составил почти 2 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Матушкина. Наибольший объем доходов в бюджет области в 2024 году поступил от налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, акцизов и налога на имущество организаций. Матушкин отметил, что меры, принятые правительством области для поддержки экономики и социальной сферы, позволили обеспечить своевременное и полное исполнение всех расходных обязательств. Расходы на социальную сферу составили 63,3% от общего объема расходов бюджета. Все его характеристики утверждались внесением изменений в закон. "В 2024 году в Тамбовской области успешно реализовывались национальные проекты, а также указы президента Российской Федерации, направленные на повышение заработной платы отдельных категорий работников. Наибольший объем финансирования приходился на реализацию следующих национальных проектов: "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", - сказал председатель облдумы. По его словам, поддержан закон "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области за 2024 год". Исполнение бюджета фонда за 2024 год по доходам составило 17,504 миллиарда рублей, по расходам - 17,56 миллиарда рублей. "По сравнению с 2023 годом увеличились как доходы, так и расходы на 2 миллиарда рублей. Основную долю расходов бюджета фонда составили затраты на реализацию областной программы ОМС – это 16,2 миллиарда рублей, или 97,1% от утвержденной стоимости на 2024 год", - резюмировал Матушкин.

https://ria.ru/20250611/matushkin-2022270123.html

https://ria.ru/20250527/matushkin-2019352784.html

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тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума