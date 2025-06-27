https://ria.ru/20250627/svo-2025930605.html

Ветераны СВО из Дагестана и Чечни прошли программу "СВОй бизнес"

Ветераны СВО из Дагестана и Чечни прошли программу "СВОй бизнес" - РИА Новости, 27.06.2025

Ветераны СВО из Дагестана и Чечни прошли программу "СВОй бизнес"

Ветераны специальной военной операции (СВО) и члены их семей из Дагестана и Чечни, которые планируют начать предпринимательскую деятельность, прошли специальную РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:43:00+03:00

2025-06-27T19:43:00+03:00

2025-06-27T19:52:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ветераны специальной военной операции (СВО) и члены их семей из Дагестана и Чечни, которые планируют начать предпринимательскую деятельность, прошли специальную федеральную программу "СВОй бизнес", сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Проект "Единой России", "Опоры России" и Корпорации МСП реализуется при поддержке правительств республик. Участники вместе с наставниками разработали собственные бизнес-планы, определили потенциальных клиентов, рассмотрели юридические и финансовые аспекты ведения бизнеса, а также узнали о возможностях цифровой платформы МСП.РФ для запуска и развития своего дела. "Наша общая сегодня задача – помочь ветеранам СВО вернуть состояние социального комфорта и интерес к жизни. В том числе, постараться помочь реализовать их предпринимательские инициативы. При разработке программы "СВОй бизнес" главная наша цель была создать максимально понятные и легко применимые в жизни обучающие модули. От стартового подбора инструментов для запуска бизнеса и до постоянной поддержки со стороны профильных специалистов и наставников уже во время его реализации", – подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор проекта "Единой России" "Предпринимательство" Альфия Когогина, ее слова приводит пресс-служба. По ее мнению, важно не просто дать людям информацию, ведь источников для обучения сегодня множество. Главное – чтобы рядом оказался опытный наставник, который не даст оступиться. Во время программы участники совершили бизнес-визиты к действующим предпринимателям. "В течение недели участники не только получили теоретические знания, но посетили компании членов "Опоры России" из разных отраслей экономики. Это позволило сразу получить практические навыки, посмотреть, как устроен бизнес изнутри, пообщаться с предпринимателями. Что немаловажно – собственники предприятий готовы стать наставниками и дальше помогать в построении и развитии бизнеса", – отметил председатель общественного совета проекта "Единой России" "Предпринимательство", президент "Опоры России" Александр Калинин, его слова приводит пресс-служба. Отдельный блок проекта был посвящен инструментам развития собственного дела, которые предлагает начинающим и действующим предпринимателям государство. "Участники программы могут также воспользоваться специальной программой поддержки Корпорации МСП для ветеранов СВО. Она позволяет привлечь заемное финансирование при отсутствии или нехватке обеспечения, – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что совместная гарантия региональных гарантийных организаций и Корпорации МСП в объеме до 90% предоставляется в качестве обеспечения для займов до 5 миллионов рублей в государственных микрофинансовых организациях и для банковских кредитов до 50 миллионов рублей. В пресс-службе напомнили, что "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП в феврале 2025 года объявили о старте федерального проекта "СВОй бизнес" для участников спецоперации и членов их семей. В ответ на запрос правительств регионов, предпринимателей и участников СВО программа до конца 2025 года пройдет в более чем 30 субъектах России.

https://ria.ru/20250627/biznes-2025791992.html

https://ria.ru/20250618/msp-2023597337.html

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россия, сво, чеченская республика (чечня), республика дагестан, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич