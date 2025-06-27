https://ria.ru/20250627/svo-2025787639.html

ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 27.06.2025

ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Востока" за неделю

Группировка "Восток" в течение недели продвинулась в глубину обороны противника и освободила четыре населенных пункта в ДНР, ВСУ за неделю потеряли в зоне... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:26:00+03:00

2025-06-27T12:26:00+03:00

2025-06-27T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожье

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели продвинулась в глубину обороны противника и освободила четыре населенных пункта в ДНР, ВСУ за неделю потеряли в зоне действия группировки свыше 1360 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Запорожье, Перебудова, Шевченко и Ялта Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны."Потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф)