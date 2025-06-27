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ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 27.06.2025
ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Востока" за неделю
Группировка "Восток" в течение недели продвинулась в глубину обороны противника и освободила четыре населенных пункта в ДНР, ВСУ за неделю потеряли в зоне... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:26:00+03:00
2025-06-27T12:26:00+03:00
2025-06-27T12:29:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели продвинулась в глубину обороны противника и освободила четыре населенных пункта в ДНР, ВСУ за неделю потеряли в зоне действия группировки свыше 1360 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Запорожье, Перебудова, Шевченко и Ялта Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны."Потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Востока" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Востока" за неделю