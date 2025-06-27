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ВСУ потеряли более 1355 военных в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ потеряли более 1355 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 27.06.2025

ВСУ потеряли более 1355 военных в зоне действий "Севера" за неделю

Киев за неделю потерял более 1355 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:23:00+03:00

2025-06-27T12:23:00+03:00

2025-06-27T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 1355 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поразили скопления живой силы и техники пяти механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения "Химера" ГУР в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1355 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 45 автомобилей и 39 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, киев, сумская область, вооруженные силы украины