https://ria.ru/20250627/sudostroenie-2025347358.html

"Отрасль деградирует". Мощнейший в мире военный флот столкнулся с проблемой

"Отрасль деградирует". Мощнейший в мире военный флот столкнулся с проблемой - РИА Новости, 27.06.2025

"Отрасль деградирует". Мощнейший в мире военный флот столкнулся с проблемой

Американские законодатели бьют тревогу: резкое урезание бюджета ВМС может привести к тому, что судостроительная отрасль страны не справится с возложенными на... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:00:00+03:00

2025-06-27T08:00:00+03:00

2025-06-27T08:02:00+03:00

безопасность

сша

вашингтон (штат)

портсмут

джеральд форд

барак обама

министерство обороны сша

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Американские законодатели бьют тревогу: резкое урезание бюджета ВМС может привести к тому, что судостроительная отрасль страны не справится с возложенными на нее задачами. Ряд проектов уже отложили. О возникших проблемах — в материале РИА Новости."Золотая" подлодкаБыло 37 миллиардов, теперь 20. Отказались от строительства двух атомных подводных лодок типа Virginia и двух эсминцев класса Arleigh Burke. По словам сенатора Роджера Уикера, это серьезно дестабилизирует отрасль — без таких заказов судостроение деградирует и теряет ценные кадры, что ставит под удар перспективные проекты и резко повышает их стоимость.В качестве примера сенатор привел программу АПЛ Columbia. Как показал последний аудит Счетной палаты, первый подводный крейсер серии обойдется казне в гораздо более крупную сумму, чем планировалось. Расходы в шесть раз превысили смету генерального подрядчика и в пять — ВМС. Цена первой АПЛ, заложенной 4 июня 2022-го, уже перевалила за десять миллиардов долларов. "Колумбии" вполне по силам догнать даже рекордный 13-миллиардный атомный авианосец "Джеральд Форд".По результатам проверки надзорный орган рекомендовал ВМС поручить генеральному подрядчику General Dynamics Electric Boat пересмотреть расходы, а также определить, эффективно ли распределяются бюджетные средства. Все это, вероятно, серьезно притормозит проект. Передать головную лодку флоту собирались в 2028-м, однако в Счетной палате допускают смещение сроков.Впрочем, отказаться от "Колумбии" Вашингтон точно не сможет. Сейчас морская компонента американской ядерной триады держится на атомных подводных лодках класса "Огайо". Некоторым из них уже перевалило за 40 лет, самой молодой — 27. Давно нужна замена — на современной технологической базе. Планировали серию из 12 вымпелов. Теперь это под вопросом.Древние крейсераНе все в порядке и с поддержанием на плаву имеющихся кораблей. Правительственная спецкомиссия установила, что запущенный при Бараке Обаме дорогостоящий проект модернизации семи крейсеров типа Ticonderoga фактически провален.В 2015-м конгресс выделил на это 3,7 миллиарда. Тогда же приступили к работам. Однако с годами возникало все больше трудностей. И в 2020-м четыре вымпела решили списать. Согласно данным Счетной палаты, к тому моменту на них успели потратить 1,84 миллиарда.На 33-летний CG-66 Hue City — 161 миллион, 32-летний CG-68 Anzio — 250,5, 33-летний CG-63 — 678,5, 32-летний CG-69 Vicksburg — 745. Первые два вымпела отправили на пенсию в 2022-м, остальные — в этом году. Скорее всего, их "каннибализируют" — пустят на запчасти для пока еще боеспособных кораблей. Другие три крейсера пройдут лишь "косметический ремонт", который не позволит продлить срок их службы еще на пять лет, как планировалось.В Пентагоне оправдывались устаревающей судоремонтной базой, нарушением производственных цепочек из-за пандемии COVID-19 и нехваткой квалифицированных кадров. По большому счету "Тикондероги", вплотную приблизившиеся к предельному 35-летнему возрасту, давно превратились в обузу для моряков. Адмиралы с 2012-го лоббировали в конгрессе разрешение досрочно вывести из эксплуатации некоторые крейсеры, но законодатели раз за разом им отказывали, ссылаясь на недопустимость сокращения флота.На замену должны прийти эсминцы класса Arleigh Burke новой серии Flight III. Головной вымпел Jack Lucas встал в строй в 2023-м, несколько кораблей находятся на разных стадиях строительства.По боевым возможностям они вполне соответствуют крейсерам 1980-1990-х. Да, уступают по мощности ракетного залпа, однако обслуживание значительно дешевле. Кроме того, там хватит места для командных пунктов ВВС и ПВО, которые сегодня находятся на "Тикондерогах". Однако урезание финансирования способно серьезно затянуть реализацию программы.Изношенные верфиКак объяснял глава командования сил флота адмирал Дэрил Кодл, одна из главных проблем американского военного судостроения — нехватка сухих доков и верфей. Те, что есть, работают на пределе. Резервов производственных мощностей на случай крупномасштабного вооруженного конфликта у США, по мнению Кодла, нет.Американские ВМС с 2015 по 2019 год потратили 2,8 миллиарда долларов на реконструкцию верфей. Рассчитывали повысить их эффективность. Но, согласно правительственному отчету, на четырех госпредприятиях за эти годы сорвали сроки 75% работ по обслуживанию авианосцев и АПЛ. В частных компаниях ситуация получше, однако они занимаются преимущественно мало- и среднетоннажными кораблями.Верфи очень старые. К примеру, бостонским больше 200 лет. Конечно, там неоднократно меняли оборудование, однако инфраструктура уже не отвечает современным требованиям. По словам Кодла, в первую очередь необходимо увеличить финансирование военно-морских верфей в Портсмуте, Пьюджет-Саунде и Перл-Харборе. Также, по его мнению, следует сосредоточиться на обучении персонала.В Пентагоне признают, что уже отстают от Китая по темпам ввода в строй новых кораблей. Не исключено, что Пекин попытается оспорить военно-морскую гегемонию Вашингтона. И в этом противостоянии победит тот, у кого более мощная производственная база.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024971710.html

https://ria.ru/20250625/upominanie-2025345365.html

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сша

вашингтон (штат)

портсмут

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, сша, вашингтон (штат), портсмут , джеральд форд, барак обама, министерство обороны сша