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ЦБ рассказал, как снизилась средняя максимальная ставка по вкладам
ЦБ рассказал, как снизилась средняя максимальная ставка по вкладам - РИА Новости, 27.06.2025
ЦБ рассказал, как снизилась средняя максимальная ставка по вкладам
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июня снизилась на 0,47 РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:49:00+03:00
2025-06-27T16:49:00+03:00
2025-06-27T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июня снизилась на 0,47 процентного пункта, до 18,4% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
https://ria.ru/20250608/dokhod-2021578878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Газпромбанк
ЦБ рассказал, как снизилась средняя максимальная ставка по вкладам
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков снизилась до 18,4% годовых