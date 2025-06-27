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На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на персонал терактом - РИА Новости, 27.06.2025
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11:03 27.06.2025 (обновлено: 11:14 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/stantsiya-2025755999.html
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на персонал терактом
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на персонал терактом - РИА Новости, 27.06.2025
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на персонал терактом
Атака беспилотника ВСУ на персонал Запорожской АЭС является терактом, демонстрирующим новый уровень бесчеловечности киевского режима, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:03:00+03:00
2025-06-27T11:14:00+03:00
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Атака беспилотника ВСУ на персонал Запорожской АЭС является терактом, демонстрирующим новый уровень бесчеловечности киевского режима, заявили в пресс-службе атомной станции.В пятницу пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника ВСУ на группу сотрудников ЗАЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях станции. Сотрудники, выполнявшие очистку канала, своевременно укрылись. В результате инцидента никто из персонала не пострадал, но был поврежден служебный автомобиль."Подобные атаки ВСУ - это террористические акты, которые несут угрозу безопасности Запорожской атомной станции. То, что целью террористов становятся атомщики, демонстрирует новый уровень бесчеловечности киевского режима". - говорится в сообщении станции.
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запорожская аэс, вооруженные силы украины
Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на персонал терактом

На Запорожской АЭС назвали атаку беспилотника на персонал терактом

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramЗАЭС
ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
ЗАЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Атака беспилотника ВСУ на персонал Запорожской АЭС является терактом, демонстрирующим новый уровень бесчеловечности киевского режима, заявили в пресс-службе атомной станции.
В пятницу пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника ВСУ на группу сотрудников ЗАЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях станции. Сотрудники, выполнявшие очистку канала, своевременно укрылись. В результате инцидента никто из персонала не пострадал, но был поврежден служебный автомобиль.
"Подобные атаки ВСУ - это террористические акты, которые несут угрозу безопасности Запорожской атомной станции. То, что целью террористов становятся атомщики, демонстрирует новый уровень бесчеловечности киевского режима". - говорится в сообщении станции.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
На ЗАЭС обеспечили безопасность после атаки ВСУ на сотрудников
11:13
 
Запорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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