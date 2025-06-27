https://ria.ru/20250627/stantsiya-2025755999.html

На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на персонал терактом

На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на персонал терактом - РИА Новости, 27.06.2025

На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на персонал терактом

Атака беспилотника ВСУ на персонал Запорожской АЭС является терактом, демонстрирующим новый уровень бесчеловечности киевского режима, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:03:00+03:00

2025-06-27T11:03:00+03:00

2025-06-27T11:14:00+03:00

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Атака беспилотника ВСУ на персонал Запорожской АЭС является терактом, демонстрирующим новый уровень бесчеловечности киевского режима, заявили в пресс-службе атомной станции.В пятницу пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника ВСУ на группу сотрудников ЗАЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях станции. Сотрудники, выполнявшие очистку канала, своевременно укрылись. В результате инцидента никто из персонала не пострадал, но был поврежден служебный автомобиль."Подобные атаки ВСУ - это террористические акты, которые несут угрозу безопасности Запорожской атомной станции. То, что целью террористов становятся атомщики, демонстрирует новый уровень бесчеловечности киевского режима". - говорится в сообщении станции.

https://ria.ru/20250627/bezopasnost-2025758728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, вооруженные силы украины