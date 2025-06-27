Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ атаковал сотрудников Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 27.06.2025 (обновлено: 12:18 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/stantsiya-2025754126.html
Беспилотник ВСУ атаковал сотрудников Запорожской АЭС
Беспилотник ВСУ атаковал сотрудников Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.06.2025
Беспилотник ВСУ атаковал сотрудников Запорожской АЭС
ВСУ атаковали беспилотником группу сотрудников Запорожской АЭС, сообщили в ее пресс-службе. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:59:00+03:00
2025-06-27T12:18:00+03:00
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
в мире
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011757509_0:45:1026:622_1920x0_80_0_0_0ff23ea51217a5d48879cdce7d7b78eb.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником группу сотрудников Запорожской АЭС, сообщили в ее пресс-службе."Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров", — говорится в Telegram-канале станции.Подробности атаки:
https://ria.ru/20250626/zaes-2025623753.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011757509_85:0:914:622_1920x0_80_0_0_48d59c78eba1db1c22b29f576b7141fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия, в мире, магатэ
Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия, В мире, МАГАТЭ
Беспилотник ВСУ атаковал сотрудников Запорожской АЭС

БПЛА ВСУ атаковал группу сотрудников ЗАЭС у гидротехнических сооружений

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником группу сотрудников Запорожской АЭС, сообщили в ее пресс-службе.
"Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров", — говорится в Telegram-канале станции.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Инспекторы МАГАТЭ рассказали о взрывах вокруг ЗАЭС
Вчера, 17:49
Подробности атаки:
  • сотрудники станции своевременно укрылись и не пострадали;
  • поврежден служебный автомобиль;
  • работа на АЭС после продолжается с соблюдением всех мер предосторожности, безопасность эксплуатации обеспечена;
  • началась оценка нанесенного ущерба;
  • подобные действия ВСУ — теракт, который несет угрозу безопасности атомной станции;
  • экспертов МАГАТЭ уведомят о случившемся.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.

Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Запорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествияВ миреМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала