Беспилотник ВСУ атаковал сотрудников Запорожской АЭС
БПЛА ВСУ атаковал группу сотрудников ЗАЭС у гидротехнических сооружений
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником группу сотрудников Запорожской АЭС, сообщили в ее пресс-службе.
"Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров", — говорится в Telegram-канале станции.
Подробности атаки:
- сотрудники станции своевременно укрылись и не пострадали;
- поврежден служебный автомобиль;
- работа на АЭС после продолжается с соблюдением всех мер предосторожности, безопасность эксплуатации обеспечена;
- началась оценка нанесенного ущерба;
- подобные действия ВСУ — теракт, который несет угрозу безопасности атомной станции;
- экспертов МАГАТЭ уведомят о случившемся.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.