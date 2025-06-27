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США связывались с Турцией в день атаки Израиля на Иран, заявил Фидан

США связывались с Турцией в день атаки Израиля на Иран, заявил Фидан - РИА Новости, 27.06.2025

США связывались с Турцией в день атаки Израиля на Иран, заявил Фидан

США связывались с Турцией в день атаки Израиля на Иран, выражали озабоченность своей безопасностью, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T22:53:00+03:00

2025-06-27T22:53:00+03:00

2025-06-27T22:53:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. США связывались с Турцией в день атаки Израиля на Иран, выражали озабоченность своей безопасностью, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "В ночь израильской атаки на Иран нам позвонил госсекретарь США (Марко - ред.) Рубио. Обсуждались некоторые вопросы. Американцы заявили, что не играют никакой роли в этой атаке, и выразили озабоченность своей безопасностью, чтобы Иран не нападал. А уже в день, когда американские бомбардировщики были в воздухе, мы обсуждали возможность атаки с министром иностранных дел Ирана (Аббасом) Аракчи. Затем атака состоялась. Целью атаки стали три иранских ядерных объекта", - сказал Фидан в интервью телеканалу A Haber. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250627/tramp-2025934006.html

https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html

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в мире, иран, сша, израиль, хакан фидан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте