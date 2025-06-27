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Маск обратился к верховному лидеру Ирана Хаменеи

Маск обратился к верховному лидеру Ирана Хаменеи - РИА Новости, 27.06.2025

Маск обратился к верховному лидеру Ирана Хаменеи

Американский предприниматель Илон Маск спросил у верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США - большой сатана или величайший. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:35:00+03:00

2025-06-27T16:35:00+03:00

2025-06-27T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск спросил у верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США - большой сатана или величайший. "Америка - большой сатана или величайший сатана?" - написал Маск в социальной сети X под постом на странице Хаменеи. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.

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в мире, иран, сша, израиль, илон маск, али хаменеи