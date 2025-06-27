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CNN: сокращения DOGE могут подорвать защиту США от возможного ответа Ирана - РИА Новости, 27.06.2025
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12:05 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ssha-2025778332.html
CNN: сокращения DOGE могут подорвать защиту США от возможного ответа Ирана
CNN: сокращения DOGE могут подорвать защиту США от возможного ответа Ирана - РИА Новости, 27.06.2025
CNN: сокращения DOGE могут подорвать защиту США от возможного ответа Ирана
Чиновники в США опасаются, что массовые сокращения госслужащих, проводимые департаментом эффективности правительства (DOGE) рискуют подорвать защиту Соединенных РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:05:00+03:00
2025-06-27T12:05:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Чиновники в США опасаются, что массовые сокращения госслужащих, проводимые департаментом эффективности правительства (DOGE) рискуют подорвать защиту Соединенных Штатов от якобы возможного потенциального ответа Ирана на удары по его ядерным объектам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников. "Удары американских военных по Ирану в минувшие выходные вызвали быстрый ответ всего федерального правительства для реагирования на любые последствия, однако нынешние и бывшие чиновники говорят, что сокращения, проведенные администрацией руками DOGE в отношении ряда ведомств, затруднили управление конфликтом и подготовку к потенциальному возмездию", - говорится в материале. Как указывает телеканал, в рядах нынешних и отставных госслужащих царит обеспокоенность риском того, что меры DOGE нарушили устоявшийся ритм брифингов и координации между отвечающими за кибербезопасность должностными лицами и компаниями, работающими с критической инфраструктурой, в то время как весомая доля сокращений DOGE легла именно на ведомства, связанные кибербезопасностью. Вдобавок к этому телеканал подчеркивает, что администрация президента США Дональда Трампа в значительной степени перевела фокус внутренней безопасности на охрану границ и борьбу с нелегальной миграцией, отводя меньше внимания прочим внешним угрозам. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250626/tegeran--2025680117.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
CNN: сокращения DOGE могут подорвать защиту США от возможного ответа Ирана

CNN: чиновники США опасаются, что сокращения DOGE подорвут защиту от Ирана

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Чиновники в США опасаются, что массовые сокращения госслужащих, проводимые департаментом эффективности правительства (DOGE) рискуют подорвать защиту Соединенных Штатов от якобы возможного потенциального ответа Ирана на удары по его ядерным объектам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.
"Удары американских военных по Ирану в минувшие выходные вызвали быстрый ответ всего федерального правительства для реагирования на любые последствия, однако нынешние и бывшие чиновники говорят, что сокращения, проведенные администрацией руками DOGE в отношении ряда ведомств, затруднили управление конфликтом и подготовку к потенциальному возмездию", - говорится в материале.
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Как указывает телеканал, в рядах нынешних и отставных госслужащих царит обеспокоенность риском того, что меры DOGE нарушили устоявшийся ритм брифингов и координации между отвечающими за кибербезопасность должностными лицами и компаниями, работающими с критической инфраструктурой, в то время как весомая доля сокращений DOGE легла именно на ведомства, связанные кибербезопасностью.
Вдобавок к этому телеканал подчеркивает, что администрация президента США Дональда Трампа в значительной степени перевела фокус внутренней безопасности на охрану границ и борьбу с нелегальной миграцией, отводя меньше внимания прочим внешним угрозам.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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