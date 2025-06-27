https://ria.ru/20250627/ssha-2025778332.html

CNN: сокращения DOGE могут подорвать защиту США от возможного ответа Ирана

CNN: сокращения DOGE могут подорвать защиту США от возможного ответа Ирана - РИА Новости, 27.06.2025

CNN: сокращения DOGE могут подорвать защиту США от возможного ответа Ирана

Чиновники в США опасаются, что массовые сокращения госслужащих, проводимые департаментом эффективности правительства (DOGE) рискуют подорвать защиту Соединенных РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:05:00+03:00

2025-06-27T12:05:00+03:00

2025-06-27T12:05:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Чиновники в США опасаются, что массовые сокращения госслужащих, проводимые департаментом эффективности правительства (DOGE) рискуют подорвать защиту Соединенных Штатов от якобы возможного потенциального ответа Ирана на удары по его ядерным объектам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников. "Удары американских военных по Ирану в минувшие выходные вызвали быстрый ответ всего федерального правительства для реагирования на любые последствия, однако нынешние и бывшие чиновники говорят, что сокращения, проведенные администрацией руками DOGE в отношении ряда ведомств, затруднили управление конфликтом и подготовку к потенциальному возмездию", - говорится в материале. Как указывает телеканал, в рядах нынешних и отставных госслужащих царит обеспокоенность риском того, что меры DOGE нарушили устоявшийся ритм брифингов и координации между отвечающими за кибербезопасность должностными лицами и компаниями, работающими с критической инфраструктурой, в то время как весомая доля сокращений DOGE легла именно на ведомства, связанные кибербезопасностью. Вдобавок к этому телеканал подчеркивает, что администрация президента США Дональда Трампа в значительной степени перевела фокус внутренней безопасности на охрану границ и борьбу с нелегальной миграцией, отводя меньше внимания прочим внешним угрозам. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250626/tegeran--2025680117.html

https://ria.ru/20250626/ssha-2025567171.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране