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Ивановские десантники ведут разминирование Артемовска
Ивановские десантники ведут разминирование Артемовска - РИА Новости, 27.06.2025
Ивановские десантники ведут разминирование Артемовска
Более 60 взрывоопасных предметов обезвредили за месяц саперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ в Артемовске в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T05:09:00+03:00
2025-06-27T05:09:00+03:00
2025-06-27T05:09:00+03:00
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КУРСК, 27 июн - РИА Новости. Более 60 взрывоопасных предметов обезвредили за месяц саперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ в Артемовске в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно ведут тяжёлую и кропотливую работу по разминированию территории города Артёмовск. Ивановские сапёры-десантники, под постоянными минометными и артиллерийскими обстрелами, метр за метром обследуют городские улицы и здания на предмет взрывоопасных предметов, мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что при обнаружении мин, неразорвавшихся снарядов и сбитых FPV-дронов все взрывоопасные предметы уничтожаются на месте. "Только за прошедший месяц в Артемовске саперами-десантниками из Иваново обезврежено 8 противотанковых мин ТМ-62, 12 подавленных системой РЭБ FPV-дронов противника и более 40 самодельных взрывных устройств", - сообщили в МО.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Артемовск (Донецкая область), Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России
Ивановские десантники ведут разминирование Артемовска
Минобороны: ивановские десантники ведут разминирование Артемовска