https://ria.ru/20250627/spetsoperatsiya-2025701530.html

Ивановские десантники ведут разминирование Артемовска

Ивановские десантники ведут разминирование Артемовска - РИА Новости, 27.06.2025

Ивановские десантники ведут разминирование Артемовска

Более 60 взрывоопасных предметов обезвредили за месяц саперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ в Артемовске в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T05:09:00+03:00

2025-06-27T05:09:00+03:00

2025-06-27T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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артемовск (донецкая область)

россия

донецкая народная республика

воздушно-десантные войска россии

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КУРСК, 27 июн - РИА Новости. Более 60 взрывоопасных предметов обезвредили за месяц саперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ в Артемовске в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно ведут тяжёлую и кропотливую работу по разминированию территории города Артёмовск. Ивановские сапёры-десантники, под постоянными минометными и артиллерийскими обстрелами, метр за метром обследуют городские улицы и здания на предмет взрывоопасных предметов, мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что при обнаружении мин, неразорвавшихся снарядов и сбитых FPV-дронов все взрывоопасные предметы уничтожаются на месте. "Только за прошедший месяц в Артемовске саперами-десантниками из Иваново обезврежено 8 противотанковых мин ТМ-62, 12 подавленных системой РЭБ FPV-дронов противника и более 40 самодельных взрывных устройств", - сообщили в МО.

https://ria.ru/20250627/spetsoperatsiya-2025701376.html

артемовск (донецкая область)

россия

донецкая народная республика

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происшествия, артемовск (донецкая область), россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии