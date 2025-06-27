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Ивановские десантники ведут разминирование Артемовска - РИА Новости, 27.06.2025
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05:09 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/spetsoperatsiya-2025701530.html
Ивановские десантники ведут разминирование Артемовска
Ивановские десантники ведут разминирование Артемовска - РИА Новости, 27.06.2025
Ивановские десантники ведут разминирование Артемовска
Более 60 взрывоопасных предметов обезвредили за месяц саперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ в Артемовске в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T05:09:00+03:00
2025-06-27T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
артемовск (донецкая область)
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 27 июн - РИА Новости. Более 60 взрывоопасных предметов обезвредили за месяц саперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ в Артемовске в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно ведут тяжёлую и кропотливую работу по разминированию территории города Артёмовск. Ивановские сапёры-десантники, под постоянными минометными и артиллерийскими обстрелами, метр за метром обследуют городские улицы и здания на предмет взрывоопасных предметов, мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что при обнаружении мин, неразорвавшихся снарядов и сбитых FPV-дронов все взрывоопасные предметы уничтожаются на месте. "Только за прошедший месяц в Артемовске саперами-десантниками из Иваново обезврежено 8 противотанковых мин ТМ-62, 12 подавленных системой РЭБ FPV-дронов противника и более 40 самодельных взрывных устройств", - сообщили в МО.
https://ria.ru/20250627/spetsoperatsiya-2025701376.html
артемовск (донецкая область)
россия
донецкая народная республика
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происшествия, артемовск (донецкая область), россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Артемовск (Донецкая область), Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России
Ивановские десантники ведут разминирование Артемовска

Минобороны: ивановские десантники ведут разминирование Артемовска

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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КУРСК, 27 июн - РИА Новости. Более 60 взрывоопасных предметов обезвредили за месяц саперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ в Артемовске в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно ведут тяжёлую и кропотливую работу по разминированию территории города Артёмовск. Ивановские сапёры-десантники, под постоянными минометными и артиллерийскими обстрелами, метр за метром обследуют городские улицы и здания на предмет взрывоопасных предметов, мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что при обнаружении мин, неразорвавшихся снарядов и сбитых FPV-дронов все взрывоопасные предметы уничтожаются на месте.
"Только за прошедший месяц в Артемовске саперами-десантниками из Иваново обезврежено 8 противотанковых мин ТМ-62, 12 подавленных системой РЭБ FPV-дронов противника и более 40 самодельных взрывных устройств", - сообщили в МО.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАртемовск (Донецкая область)РоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска России
 
 
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