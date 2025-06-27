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Операторы FPV-дронов ежедневно уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов ежедневно уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.06.2025
Операторы FPV-дронов ежедневно уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" ежедневно выявляют и уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области, тем самым играя... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T05:07:00+03:00
2025-06-27T05:07:00+03:00
2025-06-27T05:07:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" ежедневно выявляют и уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области, тем самым играя важную роль в сохранении жизней российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в непосредственной близости от позиций ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России. "На ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательно-ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" ведут непрерывное наблюдение за позициями противника. Они выявляют и уничтожают технику и живую силу ВСУ, скрывающуюся в блиндажах, окопах и других укрытиях", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, тесно взаимодействуя со штурмовыми и разведывательными подразделениями, операторы FPV-дронов играют важную роль в сохранении жизней российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в непосредственной близости от позиций ВСУ. "По технике работаем, по блиндажам, по выносам, по живой силе, по ротации противника, по сооружениям, где прячутся", - рассказал журналистам инженер-сапер с позывным "Шума".
https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2012870225.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы FPV-дронов ежедневно уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области
Минобороны: операторы FPV-дронов уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" ежедневно выявляют и уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области, тем самым играя важную роль в сохранении жизней российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в непосредственной близости от позиций ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России.
"На ореховском направлении в Запорожской области
операторы разведывательно-ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" ведут непрерывное наблюдение за позициями противника. Они выявляют и уничтожают технику и живую силу ВСУ
, скрывающуюся в блиндажах, окопах и других укрытиях", - сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, тесно взаимодействуя со штурмовыми и разведывательными подразделениями, операторы FPV-дронов играют важную роль в сохранении жизней российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в непосредственной близости от позиций ВСУ.
"По технике работаем, по блиндажам, по выносам, по живой силе, по ротации противника, по сооружениям, где прячутся", - рассказал журналистам инженер-сапер с позывным "Шума".