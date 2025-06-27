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Расчет российской гаубицы уничтожил восемь дронов ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
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Расчет российской гаубицы уничтожил восемь дронов ВСУ
Расчет российской гаубицы уничтожил восемь дронов ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
Расчет российской гаубицы уничтожил восемь дронов ВСУ
Ефрейтор российских Вооруженных сил Николай Шульгин вместе с расчетом своей гаубицы Д-30 в ходе одного из боев во время спецоперации уничтожил восемь украинских РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:04:00+03:00
2025-06-27T00:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
николай шульгинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных сил Николай Шульгин вместе с расчетом своей гаубицы Д-30 в ходе одного из боев во время спецоперации уничтожил восемь украинских беспилотников, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При содействии военнослужащих из состава артиллерийского расчета все восемь вражеских БПЛА были уничтожены, четыре из которых Николай подбил лично", - говорится в сообщении. Шульгин в составе расчета 122-миллиметровой гаубицы Д-30 действовал на важном тактическом направлении и выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки российским штурмовикам и уничтожению живой силы, техники и опорных пунктов ВСУ. Именно Шульгин обнаружил приближающийся рой из восьми вражеских FPV-дронов. Он немедленно оповестил боевых товарищей и открыл огонь из штатного оружия по воздушным целям. После отражения воздушной атаки артиллеристы продолжили вести огонь из орудия. Благодаря бдительности, грамотным и решительным действиям Шульгина были сохранены жизни военнослужащих и целостность орудия, что способствовало последующей огневой работе расчета, нанесению урона противнику и успешному продвижению российских штурмовиков, подчеркнули в МО РФ. В российском ведомстве также рассказали о лейтенанте Алексей Киселеве, взвод под командованием которого уничтожил до пяти различных целей украинских военных, при этом не понеся потерь в личном составе и технике. Взвод Киселева уничтожал живую силу, укрепленные опорные пункты, вооружение и военную технику противника с применением FPV-дронов. Лейтенант грамотно занял позицию, определил места для размещения личного состава и площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов, а также выбрал места для укрытия. "После поражения каждой цели Алексей приказывал личному составу сменить позицию, так как украинские боевики открывали ответный артиллерийский огонь по району взлета БПЛА", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20250626/svo-2025685355.html
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безопасность, технологии, россия, николай шульгинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Николай Шульгинов, Вооруженные силы Украины
Расчет российской гаубицы уничтожил восемь дронов ВСУ

Расчет российской гаубицы Д-30 уничтожил восемь дронов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных сил Николай Шульгин вместе с расчетом своей гаубицы Д-30 в ходе одного из боев во время спецоперации уничтожил восемь украинских беспилотников, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"При содействии военнослужащих из состава артиллерийского расчета все восемь вражеских БПЛА были уничтожены, четыре из которых Николай подбил лично", - говорится в сообщении.
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Шульгин в составе расчета 122-миллиметровой гаубицы Д-30 действовал на важном тактическом направлении и выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки российским штурмовикам и уничтожению живой силы, техники и опорных пунктов ВСУ.
Именно Шульгин обнаружил приближающийся рой из восьми вражеских FPV-дронов. Он немедленно оповестил боевых товарищей и открыл огонь из штатного оружия по воздушным целям.
После отражения воздушной атаки артиллеристы продолжили вести огонь из орудия. Благодаря бдительности, грамотным и решительным действиям Шульгина были сохранены жизни военнослужащих и целостность орудия, что способствовало последующей огневой работе расчета, нанесению урона противнику и успешному продвижению российских штурмовиков, подчеркнули в МО РФ.
В российском ведомстве также рассказали о лейтенанте Алексей Киселеве, взвод под командованием которого уничтожил до пяти различных целей украинских военных, при этом не понеся потерь в личном составе и технике.
Взвод Киселева уничтожал живую силу, укрепленные опорные пункты, вооружение и военную технику противника с применением FPV-дронов. Лейтенант грамотно занял позицию, определил места для размещения личного состава и площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов, а также выбрал места для укрытия.
"После поражения каждой цели Алексей приказывал личному составу сменить позицию, так как украинские боевики открывали ответный артиллерийский огонь по району взлета БПЛА", - рассказали в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияНиколай ШульгиновВооруженные силы Украины
 
 
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