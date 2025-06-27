https://ria.ru/20250627/spetsoperatsiya-2025688540.html

Расчет российской гаубицы уничтожил восемь дронов ВСУ

Расчет российской гаубицы уничтожил восемь дронов ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025

Расчет российской гаубицы уничтожил восемь дронов ВСУ

Ефрейтор российских Вооруженных сил Николай Шульгин вместе с расчетом своей гаубицы Д-30 в ходе одного из боев во время спецоперации уничтожил восемь украинских РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T00:04:00+03:00

2025-06-27T00:04:00+03:00

2025-06-27T00:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

николай шульгинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных сил Николай Шульгин вместе с расчетом своей гаубицы Д-30 в ходе одного из боев во время спецоперации уничтожил восемь украинских беспилотников, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При содействии военнослужащих из состава артиллерийского расчета все восемь вражеских БПЛА были уничтожены, четыре из которых Николай подбил лично", - говорится в сообщении. Шульгин в составе расчета 122-миллиметровой гаубицы Д-30 действовал на важном тактическом направлении и выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки российским штурмовикам и уничтожению живой силы, техники и опорных пунктов ВСУ. Именно Шульгин обнаружил приближающийся рой из восьми вражеских FPV-дронов. Он немедленно оповестил боевых товарищей и открыл огонь из штатного оружия по воздушным целям. После отражения воздушной атаки артиллеристы продолжили вести огонь из орудия. Благодаря бдительности, грамотным и решительным действиям Шульгина были сохранены жизни военнослужащих и целостность орудия, что способствовало последующей огневой работе расчета, нанесению урона противнику и успешному продвижению российских штурмовиков, подчеркнули в МО РФ. В российском ведомстве также рассказали о лейтенанте Алексей Киселеве, взвод под командованием которого уничтожил до пяти различных целей украинских военных, при этом не понеся потерь в личном составе и технике. Взвод Киселева уничтожал живую силу, укрепленные опорные пункты, вооружение и военную технику противника с применением FPV-дронов. Лейтенант грамотно занял позицию, определил места для размещения личного состава и площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов, а также выбрал места для укрытия. "После поражения каждой цели Алексей приказывал личному составу сменить позицию, так как украинские боевики открывали ответный артиллерийский огонь по району взлета БПЛА", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20250626/svo-2025685355.html

https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481351.html

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безопасность, технологии, россия, николай шульгинов, вооруженные силы украины