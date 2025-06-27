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SpaceX отрицает обвинения Мексики в загрязнении территорий у границы - РИА Новости, 27.06.2025
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03:46 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/spacex-2025698930.html
SpaceX отрицает обвинения Мексики в загрязнении территорий у границы
SpaceX отрицает обвинения Мексики в загрязнении территорий у границы - РИА Новости, 27.06.2025
SpaceX отрицает обвинения Мексики в загрязнении территорий у границы
Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, опровергла обвинения Мексики в том, что ее космические запуски загрязняют приграничную... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T03:46:00+03:00
2025-06-27T03:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, опровергла обвинения Мексики в том, что ее космические запуски загрязняют приграничную территорию. "Как было сказано ранее, для окружающей территории нет никаких опасностей. Предыдущие независимые испытания, проведенные на материалах, используемых в конструкции Starship, включая анализы на токсичность, подтверждают, что они не представляют химических, биологических или токсикологических рисков", – говорится в заявлении SpaceX, опубликованном в социальной сети X. В своем заявлении компания сообщает, что пытается собрать обломки, оставшиеся после взрыва ракеты Starship, но этому препятствуют "несанкционированные лица". SpaceX обратилась за помощью к мексиканским властям в поиске и утилизации обломков, предложив свои ресурсы для очистки территории. Ранее ракета Starship, принадлежащая SpaceX, взорвалась во время подготовки к десятому тестовому запуску. Обломки металла, пластика и токсичного фосфора упали на пляж и сельскую местность недалеко от города Матаморос, расположенного на границе с США. После чего президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила обеспокоенность загрязнением территории вблизи границы, вызванным запусками ракет Starship. В настоящее время рассматривается возможность подачи иска против компании SpaceX.
https://ria.ru/20250619/raketa--2023895279.html
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мексика, сша, илон маск, клаудия шейнбаум, spacex
Мексика, США, Илон Маск, Клаудия Шейнбаум, SpaceX
SpaceX отрицает обвинения Мексики в загрязнении территорий у границы

SpaceX отрицает обвинения Мексики в загрязнении приграничных территорий

© AP Photo / John RaouxКосмический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию
Космический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / John Raoux
Космический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, опровергла обвинения Мексики в том, что ее космические запуски загрязняют приграничную территорию.
"Как было сказано ранее, для окружающей территории нет никаких опасностей. Предыдущие независимые испытания, проведенные на материалах, используемых в конструкции Starship, включая анализы на токсичность, подтверждают, что они не представляют химических, биологических или токсикологических рисков", – говорится в заявлении SpaceX, опубликованном в социальной сети X.
Кадры взрыва ракеты Starship компании SpaceX, как сообщают американские СМИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед запуском
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В своем заявлении компания сообщает, что пытается собрать обломки, оставшиеся после взрыва ракеты Starship, но этому препятствуют "несанкционированные лица". SpaceX обратилась за помощью к мексиканским властям в поиске и утилизации обломков, предложив свои ресурсы для очистки территории.
Ранее ракета Starship, принадлежащая SpaceX, взорвалась во время подготовки к десятому тестовому запуску. Обломки металла, пластика и токсичного фосфора упали на пляж и сельскую местность недалеко от города Матаморос, расположенного на границе с США.
После чего президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила обеспокоенность загрязнением территории вблизи границы, вызванным запусками ракет Starship. В настоящее время рассматривается возможность подачи иска против компании SpaceX.
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