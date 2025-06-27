SpaceX отрицает обвинения Мексики в загрязнении территорий у границы
SpaceX отрицает обвинения Мексики в загрязнении приграничных территорий
© AP Photo / John RaouxКосмический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию
© AP Photo / John Raoux
Космический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, опровергла обвинения Мексики в том, что ее космические запуски загрязняют приграничную территорию.
"Как было сказано ранее, для окружающей территории нет никаких опасностей. Предыдущие независимые испытания, проведенные на материалах, используемых в конструкции Starship, включая анализы на токсичность, подтверждают, что они не представляют химических, биологических или токсикологических рисков", – говорится в заявлении SpaceX, опубликованном в социальной сети X.
В своем заявлении компания сообщает, что пытается собрать обломки, оставшиеся после взрыва ракеты Starship, но этому препятствуют "несанкционированные лица". SpaceX обратилась за помощью к мексиканским властям в поиске и утилизации обломков, предложив свои ресурсы для очистки территории.
Ранее ракета Starship, принадлежащая SpaceX, взорвалась во время подготовки к десятому тестовому запуску. Обломки металла, пластика и токсичного фосфора упали на пляж и сельскую местность недалеко от города Матаморос, расположенного на границе с США.
После чего президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила обеспокоенность загрязнением территории вблизи границы, вызванным запусками ракет Starship. В настоящее время рассматривается возможность подачи иска против компании SpaceX.