https://ria.ru/20250627/spacex-2025698930.html

SpaceX отрицает обвинения Мексики в загрязнении территорий у границы

SpaceX отрицает обвинения Мексики в загрязнении территорий у границы - РИА Новости, 27.06.2025

SpaceX отрицает обвинения Мексики в загрязнении территорий у границы

Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, опровергла обвинения Мексики в том, что ее космические запуски загрязняют приграничную... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T03:46:00+03:00

2025-06-27T03:46:00+03:00

2025-06-27T03:46:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, опровергла обвинения Мексики в том, что ее космические запуски загрязняют приграничную территорию. "Как было сказано ранее, для окружающей территории нет никаких опасностей. Предыдущие независимые испытания, проведенные на материалах, используемых в конструкции Starship, включая анализы на токсичность, подтверждают, что они не представляют химических, биологических или токсикологических рисков", – говорится в заявлении SpaceX, опубликованном в социальной сети X. В своем заявлении компания сообщает, что пытается собрать обломки, оставшиеся после взрыва ракеты Starship, но этому препятствуют "несанкционированные лица". SpaceX обратилась за помощью к мексиканским властям в поиске и утилизации обломков, предложив свои ресурсы для очистки территории. Ранее ракета Starship, принадлежащая SpaceX, взорвалась во время подготовки к десятому тестовому запуску. Обломки металла, пластика и токсичного фосфора упали на пляж и сельскую местность недалеко от города Матаморос, расположенного на границе с США. После чего президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила обеспокоенность загрязнением территории вблизи границы, вызванным запусками ракет Starship. В настоящее время рассматривается возможность подачи иска против компании SpaceX.

https://ria.ru/20250619/raketa--2023895279.html

https://ria.ru/20250614/ssha-2022746307.html

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мексика, сша, илон маск, клаудия шейнбаум, spacex