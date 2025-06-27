https://ria.ru/20250627/sozdateli-2025705056.html

Создатели фильма "Алдан" попросили СК проверить "Яндекс"

Создатели фильма "Алдан" попросили СК проверить "Яндекс" - РИА Новости, 27.06.2025

Создатели фильма "Алдан" попросили СК проверить "Яндекс"

Создатели фильма "Алдан" обратились в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой проверить "Яндекс" из-за отказа в рекламе фильма, копии обращений есть в распоряжении... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T06:40:00+03:00

2025-06-27T06:40:00+03:00

2025-06-27T06:40:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Создатели фильма "Алдан" обратились в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой проверить "Яндекс" из-за отказа в рекламе фильма, копии обращений есть в распоряжении РИА Новости. Как указывают в обращении создатели фильма, картина "Алдан" основана на реальных событиях и повествует о добровольце из Якутии, который отправляется на СВО в поисках справедливости. Создатели также отмечают, что картина посвящена памяти российских военных корреспондентов, погибших при исполнении профессионального долга. "Вместе с тем, несмотря на государственную поддержку и общественный запрос, проекты об СВО продолжают сталкиваться с препятствиями при прокате или рекламе, когда некоторые лица отказываются продвигать подобные картины, ссылаясь на "политические причины". Так, например, крупный рекламораспространитель - "Сервис Яндекс Директ" (ООО "Яндекс") отказался размещать рекламу фильма "Алдан", аргументируя тем, что такая реклама является политической", - говорится в обращении. Создатели отмечают, что ранее - на допремьерном этапе - "Яндекс Директ" допустил размещение рекламных материалов фильма, но после премьеры материалы с призывом посещать кинотеатры уже были отклонены. "Прошу провести проверку законности действий ООО "Яндекс" как владельца Сервиса "Яндекс Директ" в части отказа от размещения рекламы фильма "Алдан", посвященного событиям СВО, на предмет соответствия нормам действующего законодательства РФ", - говорится в обращениях.

https://ria.ru/20241208/aldan-1988031348.html

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технологии, яндекс, следственный комитет россии (ск рф)