Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса всех армян - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 27.06.2025 (обновлено: 11:35 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/sotrudniki--2025750753.html
Сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса всех армян
Сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса всех армян - РИА Новости, 27.06.2025
Сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса всех армян
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:47:00+03:00
2025-06-27T11:35:00+03:00
армения
в мире
преследование карапетяна в армении
армянская апостольская церковь
гарегин ii
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151897/94/1518979475_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_304f276bd3a6c5a83a9409fcfea7b9be.jpg
ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна, передают армянские СМИ.Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти.Ранее в пятницу в следственном комитете Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, против главы которого архиепископа Микаела Аджапахяна возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025762462.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Потасовка между полицейскими и священниками у резиденции Католикоса
Потасовка между полицейскими и священниками возникла в резиденции Католикоса всех армян, Гарегин II сам вышел к силовикам, передает Sputnik Армения
2025-06-27T10:47
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151897/94/1518979475_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_39efbd679797a523fb32446e814aea44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, в мире, преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь, гарегин ii, никол пашинян
Армения, В мире, Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь, Гарегин II, Никол Пашинян
Сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса всех армян

Сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса всех армян Гарегина II

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна, передают армянские СМИ.
Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти.
Ранее в пятницу в следственном комитете Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, против главы которого архиепископа Микаела Аджапахяна возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем
Верующие закрывают выход из резиденции к правоохранителям главе ААЦ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Верующие и священники не позволяют архиепископу выйти к правоохранителям
11:26
 
АрменияВ миреПреследование Карапетяна в АрменииАрмянская апостольская церковьГарегин IIНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала