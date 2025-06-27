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Сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса всех армян

Сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса всех армян - РИА Новости, 27.06.2025

Сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса всех армян

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:47:00+03:00

2025-06-27T10:47:00+03:00

2025-06-27T11:35:00+03:00

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна, передают армянские СМИ.Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти.Ранее в пятницу в следственном комитете Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, против главы которого архиепископа Микаела Аджапахяна возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем

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Потасовка между полицейскими и священниками у резиденции Католикоса Потасовка между полицейскими и священниками возникла в резиденции Католикоса всех армян, Гарегин II сам вышел к силовикам, передает Sputnik Армения 2025-06-27T10:47 true PT0M59S

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армения, в мире, преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь, гарегин ii, никол пашинян