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В Мелитополе ФСБ задержала врача, передававшего СБУ данные пациентов - РИА Новости, 27.06.2025
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11:50 27.06.2025 (обновлено: 12:42 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/sotrudnik-2025773171.html
В Мелитополе ФСБ задержала врача, передававшего СБУ данные пациентов
В Мелитополе ФСБ задержала врача, передававшего СБУ данные пациентов - РИА Новости, 27.06.2025
В Мелитополе ФСБ задержала врача, передававшего СБУ данные пациентов
В Мелитополе задержали медика, который передавал украинским спецслужбам персональные данные пациентов, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.06.2025
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россия
мелитополь
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Мелитополе задержали медика, который передавал украинским спецслужбам персональные данные пациентов, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Установлено, что житель Мелитополя, являясь сотрудником одного из региональных учреждений здравоохранения, по заданию украинской стороны собирал персональные данные пациентов указанной медицинской организации с целью их последующей передачи противнику", — говорится в релизе.Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В ФСБ еще раз напомнили, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян в соцсетях и мессенджерах, и призвали быть бдительными.Утром ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя при попытке достать из тайника взрывчатку для самодельной бомбы. Кроме того, он передавал кураторам из СБУ сведения о транспортной инфраструктуре и военных объектах в Крыму.
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Задержание врача в Мелитополе, который передавал СБУ данные пациентов
Силовики задержали сотрудника медицинской организации в Мелитополе, который передавал украинским спецслужбам личные данные пациентов, сообщили в ФСБ России. Возбуждено дело о госизмене.
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россия, мелитополь, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Мелитополь, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Мелитополе ФСБ задержала врача, передававшего СБУ данные пациентов

ФСБ задержала врача по подозрению в передаче СБУ данных пациентов

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Мелитополе задержали медика, который передавал украинским спецслужбам персональные данные пациентов, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Установлено, что житель Мелитополя, являясь сотрудником одного из региональных учреждений здравоохранения, по заданию украинской стороны собирал персональные данные пациентов указанной медицинской организации с целью их последующей передачи противнику", — говорится в релизе.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
В ФСБ еще раз напомнили, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян в соцсетях и мессенджерах, и призвали быть бдительными.
Утром ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя при попытке достать из тайника взрывчатку для самодельной бомбы. Кроме того, он передавал кураторам из СБУ сведения о транспортной инфраструктуре и военных объектах в Крыму.
Кадры с задержанным в Крыму агентом СБУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Крыму задержали мужчину, собиравшего данные для СБУ
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РоссияМелитопольЗапорожская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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