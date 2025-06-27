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Югра и Узбекистан договорились о сотрудничестве в IT-сфере

Югра и Узбекистан договорились о сотрудничестве в IT-сфере - РИА Новости, 27.06.2025

Югра и Узбекистан договорились о сотрудничестве в IT-сфере

Губернатор Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук на полях VI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС обсудил с представителями Узбекистана... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T20:21:00+03:00

2025-06-27T20:21:00+03:00

2025-06-27T20:21:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

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ТЮМЕНЬ, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук на полях VI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС обсудил с представителями Узбекистана развитие сотрудничества и укрепление деловых связей, сообщается на сайте госорганов округа. Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске прошел с 25 по 27 июня при участии представителей дипломатического корпуса, органов власти иностранных государств стран БРИКС и ШОС. В статусе страны-партнера выступил Узбекистан. "Руслан Кухарук… с первым заместителем министра цифровых технологий Республики Узбекистан Олегом Пекосем… обсудили наиболее интересные направления для выстраивания совместной работы, среди них: развитие IT-отрасли, совершенствование системы городского хозяйства, а также внедрение цифровых сервисов в систему образования", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пекось представил Кухаруку действующие в республике решения в части внедрения сервисов жилищно-коммунального хозяйства и выразил готовность к развитию сотрудничества в рамках соглашения, подписанного на открытии IT-форума. В своем Telegram-канале Кухарук сообщил, что на форуме провел ряд важных встреч и переговоров с упором на проработку проектов, которые принесут реальную пользу жителям округа. Так, с ПАО "МТС" подписано соглашение о развитии цифровой инфраструктуры Югры - до 2030 года компания инвестирует в это направление более одного миллиарда рублей. Представители Анголы и Зимбабве проявили интерес к югорским IT-разработкам для борьбы с вырубкой леса и опустыниванием, контроля лесных пожаров, что может укрепить позиции местных компаний за рубежом в случае обмена опытом и технологией. С представителями Киргизии договорились расширить программу следующего IT-форума секцией по цифровизации в нефтегазовом секторе и активизировать работу по обмену образовательными курсами и программами. Со Сьерра-Леоне власти Югры намерены организовать двусторонние стажировки врачей, телемедицинские консультации при лечении сложных заболеваний и обучение их студентов в медвузах округа. Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Югре с 2008 года. В этом году в центре внимания были вопросы цифровой трансформации отраслей экономики, импортонезависимости, кибербезопасности, развитие искусственного интеллекта и кадрового потенциала. Участие в мероприятиях форума на офлайн- и онлайн-площадках приняли представители 53 регионов России и 47 стран мира, в их числе представители дипломатического корпуса, федеральных министерств и региональных органов власти стран БРИКС, ШОС, СНГ, Африки, Латинской Америки и России. В работе форума традиционно участвовали представители IT-компаний, общественных и научных организаций, ведущие эксперты IT-отрасли. Организатор форума – правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

https://ria.ru/20250626/khmao-2025494600.html

https://ria.ru/20250619/khmao-2023817398.html

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узбекистан, россия, ханты-мансийский автономный округ, it-индустрия