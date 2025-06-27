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Россия и Иран возобновили авиасообщение - РИА Новости, 27.06.2025
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12:43 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/soobschenie-2025793542.html
Россия и Иран возобновили авиасообщение
Россия и Иран возобновили авиасообщение - РИА Новости, 27.06.2025
Россия и Иран возобновили авиасообщение
Россия и Иран возобновили авиасообщение, прерванное 13 июня из-за закрытия воздушного пространства Ирана, первый рейс Mahan Air приземлился в аэропорту... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:43:00+03:00
2025-06-27T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Иран возобновили авиасообщение, прерванное 13 июня из-за закрытия воздушного пространства Ирана, первый рейс Mahan Air приземлился в аэропорту "Шереметьево", следует из данных онлайн-табло. Рейс авиакомпании Mahan Air вылетел из Мешхеда и сел в Москве в 10.12 мск, время в пути составило 4 часа 12 минут. В обратную сторону вылетел в 12.02 мск, сейчас он находится в пути. Воздушное пространство Ирана было закрыто с 13 июня, когда Израиль начал операцию против него, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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в мире, иран, сша, россия, дональд трамп, mahan air, шереметьево (аэропорт), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Mahan Air, Шереметьево (аэропорт), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия и Иран возобновили авиасообщение

РФ и Иран возобновили авиасообщение, прерванное 13 июня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Иран возобновили авиасообщение, прерванное 13 июня из-за закрытия воздушного пространства Ирана, первый рейс Mahan Air приземлился в аэропорту "Шереметьево", следует из данных онлайн-табло.
Рейс авиакомпании Mahan Air вылетел из Мешхеда и сел в Москве в 10.12 мск, время в пути составило 4 часа 12 минут. В обратную сторону вылетел в 12.02 мск, сейчас он находится в пути.
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Воздушное пространство Ирана было закрыто с 13 июня, когда Израиль начал операцию против него, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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В миреИранСШАРоссияДональд ТрампMahan AirШереметьево (аэропорт)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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