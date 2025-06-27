Мужчина обвинил рэпера Diddy в сексуальном насилии, пишут СМИ
Еще один мужчина подал в суд на рэпера Diddy, обвинив его в насилии на вечеринке
© AP Photo / Stephanie ScarbroughАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Еще один мужчина подал иск против скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвинив его сексуальном насилии, совершенном во время вечеринки в 2021 году, сообщает портал TMZ.
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"(Брэндон - ред.) Адамс утверждает, что он получил приглашение от шофера, которого встретил на заправке в Лос-Анджелесе... На вечеринке он немного выпил, из-за чего у него закружилась голова. Адамс... нашел пустую спальню, рухнул на кровать и потерял сознание", - пишет портал. По мнению истца, в этих напитках могли содержаться наркотики.
Согласно поданному иску, мужчина помнит, что над ним совершил сексуальное насилие Diddy. Портал сообщает, что перед тем, как покинуть вечеринку, Адамсу пришлось подписать документы о неразглашении.
Истец обвиняет рэпера в сексуальном насилии и побоях, требует компенсации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения.