https://ria.ru/20250627/smi-2025822525.html

Мужчина обвинил рэпера Diddy в сексуальном насилии, пишут СМИ

Мужчина обвинил рэпера Diddy в сексуальном насилии, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2025

Мужчина обвинил рэпера Diddy в сексуальном насилии, пишут СМИ

Еще один мужчина подал иск против скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвинив его сексуальном... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:09:00+03:00

2025-06-27T14:09:00+03:00

2025-06-27T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Еще один мужчина подал иск против скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвинив его сексуальном насилии, совершенном во время вечеринки в 2021 году, сообщает портал TMZ. "(Брэндон - ред.) Адамс утверждает, что он получил приглашение от шофера, которого встретил на заправке в Лос-Анджелесе... На вечеринке он немного выпил, из-за чего у него закружилась голова. Адамс... нашел пустую спальню, рухнул на кровать и потерял сознание", - пишет портал. По мнению истца, в этих напитках могли содержаться наркотики. Согласно поданному иску, мужчина помнит, что над ним совершил сексуальное насилие Diddy. Портал сообщает, что перед тем, как покинуть вечеринку, Адамсу пришлось подписать документы о неразглашении. Истец обвиняет рэпера в сексуальном насилии и побоях, требует компенсации. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения.

https://ria.ru/20250515/diddy-2017017382.html

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нью-йорк (город), лас-вегас, лос-анджелес, в мире