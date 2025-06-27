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СК ищет причастных к атаке ВСУ, при которой пострадал журналист из Китая
СК ищет причастных к атаке ВСУ, при которой пострадал журналист из Китая - РИА Новости, 27.06.2025
СК ищет причастных к атаке ВСУ, при которой пострадал журналист из Китая
Российские следователи устанавливают причастных к атаке ВСУ, в результате которой пострадал китайский журналист в Курской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:53:00+03:00
2025-06-27T12:53:00+03:00
2025-06-27T12:54:00+03:00
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские следователи устанавливают причастных к атаке ВСУ, в результате которой пострадал китайский журналист в Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, 26 июня в Кореневском районе Курской области украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании "Phoenix" Лу Юйгуан, журналист получил ранение. "Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - сказала Петренко. Она добавила, что в рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия