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СК ищет причастных к атаке ВСУ, при которой пострадал журналист из Китая - РИА Новости, 27.06.2025
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12:53 27.06.2025 (обновлено: 12:54 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/sk-2025796102.html
СК ищет причастных к атаке ВСУ, при которой пострадал журналист из Китая
СК ищет причастных к атаке ВСУ, при которой пострадал журналист из Китая - РИА Новости, 27.06.2025
СК ищет причастных к атаке ВСУ, при которой пострадал журналист из Китая
Российские следователи устанавливают причастных к атаке ВСУ, в результате которой пострадал китайский журналист в Курской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:53:00+03:00
2025-06-27T12:54:00+03:00
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские следователи устанавливают причастных к атаке ВСУ, в результате которой пострадал китайский журналист в Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, 26 июня в Кореневском районе Курской области украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании "Phoenix" Лу Юйгуан, журналист получил ранение. "Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - сказала Петренко. Она добавила, что в рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия

СК ищет причастных к атаке ВСУ, при которой пострадал журналист из Китая

© РИА НовостиКорреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские следователи устанавливают причастных к атаке ВСУ, в результате которой пострадал китайский журналист в Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 26 июня в Кореневском районе Курской области украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании "Phoenix" Лу Юйгуан, журналист получил ранение.
"Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - сказала Петренко.
Она добавила, что в рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.
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Курская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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