https://ria.ru/20250627/sk-2025796102.html

СК ищет причастных к атаке ВСУ, при которой пострадал журналист из Китая

СК ищет причастных к атаке ВСУ, при которой пострадал журналист из Китая - РИА Новости, 27.06.2025

СК ищет причастных к атаке ВСУ, при которой пострадал журналист из Китая

Российские следователи устанавливают причастных к атаке ВСУ, в результате которой пострадал китайский журналист в Курской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:53:00+03:00

2025-06-27T12:53:00+03:00

2025-06-27T12:54:00+03:00

курская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские следователи устанавливают причастных к атаке ВСУ, в результате которой пострадал китайский журналист в Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, 26 июня в Кореневском районе Курской области украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании "Phoenix" Лу Юйгуан, журналист получил ранение. "Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - сказала Петренко. Она добавила, что в рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

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курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия