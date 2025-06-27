https://ria.ru/20250627/sk--2025817070.html
СК Армении завел дело из-за препятствования задержанию архиепископа
СК Армении завел дело из-за препятствования задержанию архиепископа - РИА Новости, 27.06.2025
СК Армении завел дело из-за препятствования задержанию архиепископа
Следственный комитет Армении возбудил в пятницу уголовное дело в связи с "препятствованием задержанию" силовиками в резиденции католикоса всех армян... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:57:00+03:00
2025-06-27T13:57:00+03:00
2025-06-27T14:21:00+03:00
преследование карапетяна в армении
следственный комитет россии (ск рф)
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никол пашинян
самвел карапетян
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ЕРЕВАН, 27 июн -РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил в пятницу уголовное дело в связи с "препятствованием задержанию" силовиками в резиденции католикоса всех армян архиепископа Микаела Аджапахяна, сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников."Учитывая, что группа лиц воспрепятстовала законной деятельности правоохранительных органов (по задержанию - ред), возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствования осуществлению правосудия", - говорится в сообщении.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса
Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса.
2025-06-27T13:57
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преследование карапетяна в армении , следственный комитет россии (ск рф), армения, в мире, армянская апостольская церковь, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, россия
Преследование Карапетяна в Армении , Следственный комитет России (СК РФ), Армения, В мире, Армянская апостольская церковь, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Россия
СК Армении завел дело из-за препятствования задержанию архиепископа
СК Армении завел дело из-за препятствования задержанию архиепископа Аджапаняна