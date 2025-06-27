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Россиян предупредили о тревожных сигналах при приеме на работу - РИА Новости, 27.06.2025
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02:17 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/signaly-2025694878.html
Россиян предупредили о тревожных сигналах при приеме на работу
Россиян предупредили о тревожных сигналах при приеме на работу - РИА Новости, 27.06.2025
Россиян предупредили о тревожных сигналах при приеме на работу
Нередко мошенники мимикрируют под сотрудников кадровых служб и работодателей. Распознать их поможет знание некоторых тревожных сигналов, рассказала агентству... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T02:17:00+03:00
2025-06-27T02:17:00+03:00
общество
россия
ольга дайнеко
моифинансы.рф
работа
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Нередко мошенники мимикрируют под сотрудников кадровых служб и работодателей. Распознать их поможет знание некоторых тревожных сигналов, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.По ее словам, насторожить должны низкие требования к квалификации, малое количество рабочих часов и несоизмеримо высокая для таких условий зарплата. Если работодатель неизвестен, анонимен и его невозможно проверить, зато от вас требуют заполнения анкет с указаниями массы личных данных, а также оплату за получение работы – все это сигналы из черного списка.То же касается требований установить неизвестное ПО и использовать собственные электронные средства платежа — например, снимать и передавать деньги."Какими бы привлекательными ни казались условия работы, наличие хотя бы одного из перечисленных признаков — повод отказаться от предложения. Все это способ заманить жертву, а не найти кандидата на должность", — заключила Данейко.
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общество, россия, ольга дайнеко, моифинансы.рф, работа
Общество, Россия, Ольга Дайнеко, Моифинансы.рф, Работа
Россиян предупредили о тревожных сигналах при приеме на работу

Финансист Дайнеко: мошенники притворяются кадровиками и работодателями

© Fotolia / Production PerigСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Fotolia / Production Perig
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Нередко мошенники мимикрируют под сотрудников кадровых служб и работодателей. Распознать их поможет знание некоторых тревожных сигналов, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.
По ее словам, насторожить должны низкие требования к квалификации, малое количество рабочих часов и несоизмеримо высокая для таких условий зарплата. Если работодатель неизвестен, анонимен и его невозможно проверить, зато от вас требуют заполнения анкет с указаниями массы личных данных, а также оплату за получение работы – все это сигналы из черного списка.
То же касается требований установить неизвестное ПО и использовать собственные электронные средства платежа — например, снимать и передавать деньги.
"Какими бы привлекательными ни казались условия работы, наличие хотя бы одного из перечисленных признаков — повод отказаться от предложения. Все это способ заманить жертву, а не найти кандидата на должность", — заключила Данейко.
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ОбществоРоссияОльга ДайнекоМоифинансы.рфРабота
 
 
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