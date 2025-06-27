https://ria.ru/20250627/shakro-2025764495.html

Родственник Шакро Молодого предстанет перед судом

Родственник Шакро Молодого предстанет перед судом - РИА Новости, 27.06.2025

Родственник Шакро Молодого предстанет перед судом

Обвиняемый в покушении на убийство Виталик Калашов предстанет перед судом в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:33:00+03:00

2025-06-27T11:33:00+03:00

2025-06-27T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Обвиняемый в покушении на убийство Виталик Калашов предстанет перед судом в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В январе об аресте 22-летнего Калашова сообщала столичная прокуратура. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что обвиняемый является дальним родственником криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). "Перед судом предстанет 23-летний Виталик Калашов, обвиняемый в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, что ночью 30 декабря 2024 года обвиняемый зашел в магазин на Неглинной улице, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. Отмечается, что мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения, в ходе ссоры Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им 35-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован. Согласно сообщению, после преступления обвиняемый скрылся, выбросил свой мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, а также неоднократно менял места пребывания. Несмотря на принятые меры конспирации, вскоре он был задержан в подмосковной Балашихе.

https://ria.ru/20250619/delo-2023957347.html

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происшествия, москва, россия, балашиха