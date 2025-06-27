https://ria.ru/20250627/serikov-2025827817.html

Сериков выступил на XII Форуме регионов Белоруссии и России

Сериков выступил на XII Форуме регионов Белоруссии и России - РИА Новости, 27.06.2025

Сериков выступил на XII Форуме регионов Белоруссии и России

Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков представил опыт Липецкой области по сохранению исторической памяти и взаимодействию между... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:27:00+03:00

2025-06-27T14:27:00+03:00

2025-06-27T14:27:00+03:00

липецкая область

россия

белоруссия

липецкая область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915368205_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_844a7b52b65923bb2c05707f3ec3143b.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков представил опыт Липецкой области по сохранению исторической памяти и взаимодействию между регионами двух стран на XII Форуме регионов Белорусии и России, сообщает пресс-служба регионального парламента. Он отметил, что все муниципалитеты Липецкой области являются побратимами с районами Белоруссии. По его мнению, это позволяет укрепить экономические, общественные и социокультурные связи. На площадке Сериков рассказал о проектах, которые регион не первый год реализует на своей земле. Кроме того, председатель облсовета анонсировал и пригласил гостей на молодежный патриотический форум. Его планируется провести в регионе этим летом. Центральным событием станет закладка "капсулы времени". Это сделают ветераны Великой Отечественной войны, герои спецоперации и молодежь. Также Сериков поблагодарил Совет Федерации Федерального собрания России и лично Валентину Матвиенко, Совет Республики Национального собрания Белоруссии в лице Натальи Кочановой, а также правительство Нижегородской области за проведение форума. "Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество", — приводит пресс-служба слова председателя облсовета.

https://ria.ru/20250620/lipetskkurort-2024244278.html

https://ria.ru/20250623/lipetsk-2024823800.html

россия

белоруссия

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, липецкая область