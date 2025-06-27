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Сериков выступил на XII Форуме регионов Белоруссии и России - РИА Новости, 27.06.2025
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Липецкая область
 
14:27 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/serikov-2025827817.html
Сериков выступил на XII Форуме регионов Белоруссии и России
Сериков выступил на XII Форуме регионов Белоруссии и России - РИА Новости, 27.06.2025
Сериков выступил на XII Форуме регионов Белоруссии и России
Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков представил опыт Липецкой области по сохранению исторической памяти и взаимодействию между... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:27:00+03:00
2025-06-27T14:27:00+03:00
липецкая область
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липецкая область
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков представил опыт Липецкой области по сохранению исторической памяти и взаимодействию между регионами двух стран на XII Форуме регионов Белорусии и России, сообщает пресс-служба регионального парламента. Он отметил, что все муниципалитеты Липецкой области являются побратимами с районами Белоруссии. По его мнению, это позволяет укрепить экономические, общественные и социокультурные связи. На площадке Сериков рассказал о проектах, которые регион не первый год реализует на своей земле. Кроме того, председатель облсовета анонсировал и пригласил гостей на молодежный патриотический форум. Его планируется провести в регионе этим летом. Центральным событием станет закладка "капсулы времени". Это сделают ветераны Великой Отечественной войны, герои спецоперации и молодежь. Также Сериков поблагодарил Совет Федерации Федерального собрания России и лично Валентину Матвиенко, Совет Республики Национального собрания Белоруссии в лице Натальи Кочановой, а также правительство Нижегородской области за проведение форума. "Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество", — приводит пресс-служба слова председателя облсовета.
https://ria.ru/20250620/lipetskkurort-2024244278.html
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россия, белоруссия, липецкая область
Липецкая область, Россия, Белоруссия, Липецкая область
Сериков выступил на XII Форуме регионов Белоруссии и России

Сериков представил опыт Липецкой области на Форуме регионов Белоруссии и России

© Фото : Пресс-службы Липецкого Областного Совета депутатовПредседатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Пресс-службы Липецкого Областного Совета депутатов
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков представил опыт Липецкой области по сохранению исторической памяти и взаимодействию между регионами двух стран на XII Форуме регионов Белорусии и России, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Он отметил, что все муниципалитеты Липецкой области являются побратимами с районами Белоруссии. По его мнению, это позволяет укрепить экономические, общественные и социокультурные связи.
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На площадке Сериков рассказал о проектах, которые регион не первый год реализует на своей земле.
Кроме того, председатель облсовета анонсировал и пригласил гостей на молодежный патриотический форум. Его планируется провести в регионе этим летом. Центральным событием станет закладка "капсулы времени". Это сделают ветераны Великой Отечественной войны, герои спецоперации и молодежь.
Также Сериков поблагодарил Совет Федерации Федерального собрания России и лично Валентину Матвиенко, Совет Республики Национального собрания Белоруссии в лице Натальи Кочановой, а также правительство Нижегородской области за проведение форума.
"Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество", — приводит пресс-служба слова председателя облсовета.
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