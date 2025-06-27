https://ria.ru/20250627/serbiya-2025755202.html

Российско-сербская NIS получила от Минфина США новую отсрочку санкций

Российско-сербская NIS получила от Минфина США новую отсрочку санкций - РИА Новости, 27.06.2025

Российско-сербская NIS получила от Минфина США новую отсрочку санкций

"Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому", получила от минфина США новую временную лицензию на... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:01:00+03:00

2025-06-27T11:01:00+03:00

2025-06-27T11:46:00+03:00

министерство финансов сша

сербия

экономика

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому", получила от минфина США новую временную лицензию на продолжение деятельности, дающей отсрочку от применения санкций до 29 июля, передает агентство Танюг со ссылкой на источники.Речь идёт о уже четвертом продлении отсрочки применения санкций США против российско-сербской компании. Очередной запрос NIS на отсрочку был подан 20 июня, его затем поддержали правительства Сербии и Венгрии."США отложили применение санкций "Нефтяной индустрии Сербии" до 29 июля", - передает агентство.Ранее NIS сообщал, что цель запроса на отсрочку - обеспечение бесперебойной оперативной деятельности компании после 27 июня, после истечения срока предусмотренного временной лицензией минфина США от 25 апреля.Компания NIS 26 апреля получила третью отсрочку от введения санкций США до 27 июня. "Нефтяная индустрия Сербии" 14 марта также подала минфину США и запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals).Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на проявление понимания США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике.Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год.Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути."Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров"."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

https://ria.ru/20250510/putin-2016142035.html

https://ria.ru/20250324/vulin-2006846987.html

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015267705.html

сербия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство финансов сша, сербия, экономика, санкции в отношении россии